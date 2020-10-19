Ереван, 19 октября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал боевиков из сирийских террористических группировок, участвующих в войне против Нагорного Карабаха, угрозой для России. Поэтому он считает, что у России есть все основания для проведения антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Слова Пашиняна приводит ТАСС.

По словам Пашиняна, наемники из Сирии, действующие в Карабахе, могут быть позже переброшены в Россию.

«Будет ли Россия ждать, чтобы все эти элементы перебрасывались на ее территорию, и там [Россия] начали антитеррористическую кампанию или антитеррористические действия. Я не знаю, может, и обсуждается в российском правительстве или в спецслужбах, что можно задействовать антитеррористическую операцию прямо на месте, еще и в Нагорном Карабахе», — заявил Пашинян.

Он напомнил, что Россия вела антитеррористическую операцию в Сирии, поскольку действующие в САР террористы напрямую угрожали РФ и ее национальной безопасности. Он заявил, что сейчас боевики находятся еще ближе к российским границам, что дает РФ, по мнению Пашиняна, основания отреагировать.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются военные действия. Они стали следствием обострившегося многолетнего конфликта между Баку и Ереваном. Более 30 лет государства не могут решить вопрос принадлежности НКР. Подробно об истории затяжного спора рассказывается в материале «360».