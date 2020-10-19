Новое обновление Windows 10 выводит компьютеры из строя

Москва, 19 октября. Октябрьские обновления операционной системы Windows 10 привели к тому, что работающие на этой системе компьютеры начали выходить из строя. Об этом пишет портал TechRadar.

Как сообщается, пользователи жалуются на разнообразные ошибки и баги после обновления, вплоть до «синего экрана смерти». Причиной стали обновления KB4579311 и KB4577671, которые были выпущены компанией Microsoft 13 октября. Предполагалось, что они исправят ряд ошибок и уязвимостей, выявленных ранее.

Однако пользователи, которые пытались установить обновление, получали сообщение об ошибках; повторная загрузка, как правило, не срабатывала. Некоторые пользователи столкнулись с куда более серьезными проблемами – у них пропадал звук или появлялся «синий экран смерти». Сейчас компания Microsoft выпустила заявление, в котором посоветовала воздержаться от установки этих обновлений и пообещала в ближайшее время разобраться в причинах этой проблемы.

Корпорация Microsoft в конце августа выпустила обновление для операционной системы Windows 10. После его установки начались проблемы у владельцев ноутбуков Lenovo. Пользователи сообщали, что у них появился «синий экран смерти».

Роскачество ранее призвало пользователей не пренебрегать обновлением программного обеспечения на устройствах. Специалисты объяснили, что разработчики таким образом добавляют не только новую функциональность, но и повышают уровень безопасности гаджета. Отказ от обновления, помимо прочего, может сделать систему более уязвимой для различных вирусов.