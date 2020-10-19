Доктор Мясников рассказал, как сохранить иммунитет в период пандемии

Москва, 19 октября. Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал простой способ сохранить иммунитет в период эпидемии коронавируса, передает «Вести.ру».

По его словам, чтобы сохранить иммунитет следует не перегружать свой организм, а также не создавать дополнительных угроз для здоровья. Мясников отметил, что зачастую люди сами подвергают опасности свой организм, злоупотребляя алкоголем, а также лишая себя полноценного отдыха.

Что же касается укрепления иммунной системы, то она может стать сильнее только в том случае, если человек ведет здоровый образ жизни. Физические нагрузки и правильное питание помогут организму лучше противодействовать угрозам извне.

Чтобы точно узнать о том, в каком состоянии находится ваш иммунитет, необходимо обратиться к специалистам, которые смогут определить ваш иммунный статус. Исходя из полученной информации следует проводить профилактические мероприятия.

Однако самый прострой способ сохранить свой иммунитет во время пандемии — это не нагружать свой организм вредными привычками или иными отягощающими факторами.

Ранее Мясников перечислил неочевидные симптомы распространенных заболеваний. По его словам, зачастую боль в коленях объясняется артритом, однако подобные симптомы могут возникать при развитии гепатитов В и С. Сухость во рту может быть симптомом синдрома Шегрена. При этом сопровождение этого симптома хронической усталостью может сигнализировать о красной волчанке.