Плохая экология, неправильное питание, постоянные стрессы и сбитый режим дня очень сильно сказываются на на нашем здоровье. Причем в первую очередь от этого страдают не внутренние органы, а кожа, ногти и особенно волосы, которые сначала тускнеют, а потом начинают выпадать с бешеной скоростью и больших объемах. А ведь ухоженность женщины напрямую зависит от их внешнего вида и при современном темпе жизни одного косметического ухода будет недостаточно. Так почему же происходит выпадение волос у женщин, каковы причины этого недуга в разном возрасте и как с этим бороться? Мы решили обратиться к специалисту и разобраться в этой непростой теме. А помогал нам в этом пластический хирург, эксперт по пересадке волос из Института пластической хирургии на Цветном бульваре Александр Гуляев.

Причины и признаки

По словам специалиста, в норме в день выпадает от 50 до 150 волос. И если заняться подсчетами, то можно выяснить, что в среднем на голове взрослого человека находится около 150 тысяч волосков, а значит 150 волос это всего лишь 0,1% от всего количества. Причем такое выпадение не случайно, как оказалось, оно позволяет нашей шевелюре постепенно обновляться. Но если во время мытья головы или при расчесывании волосы начали выпадать целыми прядями, то это уже явный сигнал о наличии серьезных проблем, которыми должен заниматься врач.

Как же понять, что у вас проблемы и пора наведаться к специалисту? Это сделать очень просто — попробуйте разглядеть кончик выпавшего волоска. Если он сухой и тонкий, то волноваться не стоит, но в том случае, если на нем виднеется уплотнение (луковица), это значит что выпал он на стадии роста. Еще один способ проверки — не мыть голову в течение нескольких дней, после чего распустите шевелюру и потяните волосы в области висков и затылка. Если в руках у вас каждый раз будет оставаться более пяти волосков, то советуем обратиться к врачу.

Как нам рассказал доктор Гуляев, причинами потери волос у женщин после 30, 40 и 50 лет могут стать самые разные факторы:

• иммунные нарушения;

• экзогенные провоцирующие факторы (работа на вредных предприятиях);

• нарушение микроциркуляции;

• гипоксия;

• изменение реологических свойств крови;

• болезни эндокринной системы (особенно — щитовидной железы);

• хирургические вмешательства, сопровождаемые сильным наркозом;

• острые инфекционные (вирусные, бактериальные, грибковые) и тяжелые хронические заболевания;

• опухоли, продуцирующие мужские половые гормоны (дигидротестостерон — биологически активную форму тестостерона), которые оказывают негативное воздействие на волосяные фолликулы;

• химиотерапия, радиоактивное излучение (радиотерапия), использование цитостатиков при противоопухолевой терапии;

• несбалансированные диеты и сопутствующий недостаток жизненно важных элементов для организма женщины (недостаток в организме железа, цинка);

• отравление химическими веществами (борной кислотой, висмутом, таллием, мышьяком, золотом и т. д.);

• продолжительный прием лекарственных препаратов (кортикостероидов, антибиотиков, нейролептиков, антидепрессантов, стероидов, ретиноидов (витаминов группы А), препаратов, замедляющих свертывание крови и других);

• аллергия на лекарства;

• вакцинации;

• себорейный дерматит;

• микозы;

• гинекологические патологии (в частности — поликистоз яичников);

• нарушения функционирования желудочно-кишечного тракта;

• дисбаланс гормонального статуса;

• физические травмы (ранения холодным и огнестрельным оружием, термические и химические ожоги);

• сильное эмоциональное потрясение или хронический стресс;

• неправильный уход (грубое расчесывание, частые окрашивания, химические завивки, использование утюга для волос на высоком температурном режиме);

• постоянное ношение тугих причесок (высоких хвостов, пучков и косичек);

• наследственность.

Как вы видите, таких факторов совсем немало. И если вовремя не обратиться к специалисту, последствия могут оказаться плачевными. В медицине потерю волос называют алопецией, и у нее есть несколько видов, которые отличаются по характеру облысения и скорости распространения.

Андрогенетическая алопеция или как ее называют по-другому облысение по мужскому типу. Диагностируется у пациентов чаще всего, а причиной становится повышение количества мужских половых гормонов в женском организме. Сначала волосы сильно истончаются, затем наблюдается интенсивное выпадение и поредение волосяного покрова в теменной зоне.

Диффузная алопеция. В этом случае волосы выпадают довольно быстро по всей голове. Сначала женщина может не обращать на это внимания, поэтому дальнейший процесс лечения порой осложняется поздним обращением к врачу. равномерное и при этом сильное выпадение волос по всей голове.

Гнездная или очаговая алопеция. Возникает в тот момент, когда лимфоциты атакуют здоровые клетки, так что ее можно назвать аутоиммунным заболеванием. У пациентов наблюдается резкая остановка роста волос и их постепенное выпадение.

Травматическая алопеция. Этот вид облысения возникает как из-за сильных травм, например, ожогов или рассечений, так и и из-за неправильного использования аксессуаров для волос. К примеру сильное затягивание резинки и ежедневное ношение тугих хвостов сильно ослабляет волосяные луковицы и приводит к их выпадению.

Рубцовая алопеция. Звучит как приговор, поскольку этот вид заболевания очень редко поддается лечению. Возникает она из-за сильного повреждения волосяных фолликулов и появления на их месте соединительной ткани, которая непригодна для роста волос.

В том случае, если алопеция нерубцовая, сильное поражение кожи и атрофия волосяных фолликулов отсутствует. Тогда возможно лечение, о котором мы и поговорим.

Лечение

Любой доктор прежде, чем назначить лечение, назначит ряд анализов, которые точно покажут причину потери волос у пациентки.

«Для назначения анализов нужно определить какая какой именно вид алопеции у пациента. Но есть анализы анализы, назначающиеся при выпадении волос у женщин. Это общий анализ крови, анализ на содержание витаминов и микроэлементов, оценка гормонального фона. При очаговой или тотальной алопеции обязательно проверка иммунного статуса, анализ на антитела к некоторым паразитам», — уточнил Гуляев.

Помимо этого пациентам назначают:

• проведение трихограммы, во время которой доктор при помощи специальной видеокамеры изучает кожные покровы головы и состояние корней волос;

• фототрихограмма — это исследование проводится при помощи фотографирования и помогает определить количество волос на определенном участке головы. Помимо этого такой анализ определяет скорость роста волос;

• спектральный анализ волос — благодаря ему можно узнать состав микроэлементов, находящихся в организме.

Только после получения всех результатов анализов врач сможет поставить точный диагноз, выяснить настоящую причину алопеции и назначить правильное лечение.

«Для правильного лечения стоит обратится к специалисту для диагностики и подбора мезо препаратов, витаминов, комплексных лосьонов которые можно применять в домашних условиях», — сообщил специалист.

Народные средства от выпадения волос

Прежде чем начинать лечение народными средствами, нужно обязательно посоветоваться с врачом, поскольку даже травяные настои, масла и другие средства могут только усугубить ситуацию и навредить здоровым волосам. То же самое можно и сказать про витамины. Сейчас в социальных сетях активно рекламируют «витамины» и средства от выпадения волос у женщин, которые якобы способствуют активному росту шевелюры и ее укреплению. Однако не все подобные изделия безопасны.

«Необходимо помнить, что витамины — это тоже лекарственные препараты. И их стоит принимать, если есть недостаток. Некоторые витамины могут накапливаться при их бесконтрольном приеме и причиняют вред, а не пользу. Поэтому лучше сдать анализ крови на содержание витаминов и микроэлементов и принимать только то, что необходимо и в правильной дозировке которую подберет врач», — предупредил Гуляев.

Из народных средств врач предложил ополаскивания из отваров трав поле мытья головы, а также маски на основе хны. При этом доктор предупредил, что настойки перца могут сжечь кожу головы и повредить волосяные фолликулы. Также он обратил внимание, что репейное, касторовое и другие масла могут привести к себорее.

Поэтому при лечении облысения всегда необходимо помнить, что алопеция — это опасное заболевание, и тут нужен врачебный подход, а самостоятельное лечение народными средствами может привести к полной потере волос и сильно подпортить внешность.