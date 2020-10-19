Грудь «русской Кардашьян» вызвала бурю восторга у поклонников

Москва, 19 октября. Модель Анастасия Квитко, которую в Интернете называют «русской Кардашьян», в очередной раз решила порадовать поклонников «горячими» фото. Она опубликовала в Instagram смелый кадр, позируя в черном купальнике и демонстрируя красоту пышной груди.

Основными комментаторами к фотографии стали мужчины. На разных языках они делали горячие признания девушке. Некоторые подчеркивали, что не могут поверить такой красоте.

«Привет, детка. Почему ты грустная? Ты должна быть всегда счастлива. Люблю тебя», — признался на английском пользователь Instagram.

«Я люблю твои сиськи и ноги», — не сдержал эмоции подписчик.

«Ты выйдешь за меня замуж?» — поинтересовался фолловер.

Стоит напомнить, что недавно в Интернете о себе напомнила своим фанатам и настоящая Ким Кардашьян. Американская знаменитость позировала в черном платье. Ее образ дополняли торчащие красные трусы, которые напоминали связанные нитки.

Несмотря на такую «диковинку», всего за сутки опубликованные кадры набрали более 4,6 миллиона «лайков. Причем, фигурой и внешностью звезды восторгались и девушки. Одна из них захотела такую же грудь, как у Кардашьян.