В Киеве заявили о необходимости срочно принять закон об амнистии в Донбассе

Киев, 19 октября. Закон об амнистии в Донбассе нужно принимать как можно быстрее, заявил в интервью ZN.UA заместитель главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, вице-премьер Алексей Резников.

«Для меня вопрос амнистии абсолютно понятен. Но об этом необходимо говорить с обществом. Я вам скажу больше: закон нужно принимать уже сейчас. Чем быстрее, тем лучше», — заявил Резников, добавив, что предпочитает называть его «законом об ответственности».

Украинский вице-премьер добавил, что закон об амнистии не должен касаться военных преступников, а также «верхушки». В качестве примера он добавил, что стоящий на КПП «человек в униформе», занимающийся поднятием шлагбаума, попадет под амнистию, в отличие от его командира.

«Но его командир, который отдавал команды, убивал, пытал в тюрьме…, не может быть амнистирован ни при каких условиях. И в случае его задержания понесет наказание по полной программе», — уточнил Резников.

По его словам, закон об амнистии нужно писать с чистого листа, чтобы он был понятен «украинскому обществу на всей территории Украины, в том числе в Крыму и оккупированной части Донбасса».

После госпереворота на Украине в 2014 году отдельные районы Донбасса не согласились с политикой захвативших власть политиков и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. Киев начал военную операцию против республик Донбасса. Вопросы урегулирования обсуждаются в Минске, а также в «нормандском формате» (Украина, Франция, Германия, Россия).

Закон об амнистии является одним из обязательных пунктов Минских соглашений, которые предполагают, в первую очередь, прекращение огня, амнистию, реформу Конституции Украины, проведение выборов на всей территории страны.