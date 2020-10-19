Астроном рассказал о вероятности падения на Землю астероида 2018VP1

Москва, 19 октября. Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал о вероятности астероида 2018VP1 упасть на Землю. Об этом сообщает телеканал «360».

Большой астероид мчится к Земле, его предположительное приближение к планете датируется 2 ноября. Астроном Дмитрий Вибе считает, что космическое тело не представляет никакой опасности для населения голубой планеты. По его мнению, максимум, чего можно ожидать, это вхождения астероида в атмосферу Земли.

«Существует нулевая вероятность того, что 2 ноября астероид войдет в атмосферу планеты», — заявил специалист.

Дмитрий Вибе также отметил, что о космическом объекте довольно мало, что известно. Астероид тусклый и вести за ним наблюдение сложно.

«Орбита астероида определена с большой погрешностью. Конечно, не исключено соприкасание с атмосферой Земли, но это никакой опасности не представляет. Тела такого размера полностью разрушаются в атмосфере. Скорее всего, никакого выпадения вещества на поверхность планеты не будет, это ограничится просто ярким болидом», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что космическое тело движется со скоростью более 25 тысяч миль в час (это больше 40 тысяч км в час).