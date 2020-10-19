В Великобритании призвали ввести жесткие ограничения из-за коронавируса

Лондон, 19 октября. Власти Великобритании должны срочно ввести жесткие ограничительные меры, чтобы остановить стремительное распространение коронавирусной инфекции. Об этом заявил член британской правительственной научной консультативной группы Джереми Фаррар, передает Reuters.

По его словам, действующие в настоящее время многоуровневые ограничения не будут способствовать снижению уровня распространения вируса. Фаррар подчеркнул, что необходимо срочно ужесточать ограничительные меры на национальном уровне. При надлежащей финансовой поддержке ограничения позволят остановить распространение инфекции, а также подготовить систему здравоохранения и спасти огромное количество жизней.

Он также добавил, что жесткие ограничительные меры следовало ввести еще три недели назад, однако это можно сделать и сейчас. В то же время сделать это необходимо незамедлительно, поскольку затягивание лишь усугубит и продлит кризис.

Стоит отметить, что за минувшие сутки в Великобритании зарегистрировано 18,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, а также 80 летальных исходов. С начала эпидемии в Великобритании зафиксировано более 740 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Заболевание унесло жизни более 46 тысяч человек.