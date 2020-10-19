Вера Брежнева показала поклонникам, как выглядит без косметики и прически

Москва, 19 октября. Исполнительница Вера Брежнева решила показать свою естественную красоту. Для этого она опубликовала в Instagram фото без прически и макияжа. Звезда считает, что она и так «офигенная».

«Я решила наконец-то, что мне тоже нужно сказать свое мнение. Мое мнение: я офигенная. Простите, поэтому позволяю себе фото не расчесанной, без фильтров и ретуши», — прокомментировала певица опубликованный кадр.

Отметим, что фотография вызвала массовый восторг у фолловеров исполнительницы. За три часа кадр получил почти 120 тысяч «лайков».

«Вы естественная и без пластики. Это здорово!» — оценила пользователь.

«Ах, какое блаженство знать, что ты совершенство. Вера, вы идеал», — поддержала другая.

Самоуверенность знаменитости не разделил один из фолловеров. Он посоветовал звезде не заниматься самообманом и не становиться похожей на теледиву Ольгу Бузову.

«Вера, не обманывайтесь. Чем больше вы офигеваете от самой себя, тем быстрее вы превращаетесь в одну из «бузовых». Это объективно», — прокомментировал подписчик.

Однако за Брежневу заступились несколько фанатов. Они подчеркнули, что негатив в ее адрес связан лишь с завистью.