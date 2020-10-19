Диетолог рассказала, чем грозит употребление продуктов со скрытым сахаром

Москва, 19 октября. Врач-диетолог Наталья Кондакова рассказала, чем грозит употребление продуктов со скрытым сахаром, передает «Радио 1».

По ее словам, чрезмерное употребление сладкого может привести к возникновению воспаления. Она напомнила, что ранее Институт развития правового общества предложил маркировать продукты с избытком сахара. Специалисты предлагают помечать еду и напитки с содержанием сахара свыше пяти граммов на 100 грамм продукта. При этом маркировка должна занимать как минимум 20% от лицевой части упаковки.

По словам Кондаковой, продукты со столь высоким содержанием сахара действительно могут быть опасны для здоровья человека. Дело в том, что пять граммов сахара на 100 грамм продукта - это очень большая доза. В целом же дневной нормой потребления сахара для взрослого человека является 50 граммов. Если говорить о детях, то они должны потреблять еще меньше сахара.

«Сахар в больших концентрациях вызывает рост патогенной флоры в организме и скрытое воспаление, которое мы уже потом расхлебываем во взрослой жизни», — пояснила специалист.

По мнению Кондаковой, взрослым необходимо полностью отказаться от потребления кондитерских изделий, заменив их фруктами и более полезными продуктами.

Стоит отметить, что существует множество продуктов, которые оказывают положительное влияние на человеческий организм. Так, ранее российская телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые снижают риск возникновения рака груди. По ее словам, противоопухолевыми свойствами обладают персики, так как в них содержится кверцетин. Кроме того, в профилактике заболевания поможет употребление белокочанной капусты, которая останавливает рост опухолевых клеток благодаря наличию сульфорафана.