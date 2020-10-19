Страны ОПЕК+ договорились о сделке по сокращению добычи

Москва, 19 октября. Все 23 страны, принимавшие участие в переговорах по новой сделке ОПЕК+ согласились с необходимостью сокращать добычу нефти. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Новака, следующая встреча запланирована на сентябрь. Действующее соглашение будет работать до 1 мая 2022 года, заявил министр.

«По итогам была достигнута договоренность о том, чтобы продолжать исполнять соглашения в полном объеме, даны соответствующие рекомендации. Мы договорились встретиться в следующий раз уже в ноябре, через месяц, для того, чтобы подвести итоги за октябрь и оценить ситуацию, которая будет складываться в зимний период», — заявил Новак.

Он добавил, что по условиям сделки сокращение добычи в течение первых двух месяцев составит десять миллионов баррелей в сутки. В июле добыча будет частично восстановлена, а сокращение будет ограничено 8 миллионами баррелей в сутки. В 2021 году квота для стран-участниц будет ограничена шестью миллионами баррелей в сутки.

Напомним, в начале марта состоялись неудачные переговоры по продлению сделки ОПЕК+, после которых Саудовская Аравия нарастила объемы добычи нефти и снизила цены. Это привело к обвалу стоимости черного золота на мировом рынке. В апреле состоялись повторные переговоры, благодаря которым стороны смогли согласовать условия сокращения добычи нефти.