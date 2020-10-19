Россияне обеспокоены слухами о мошенничестве с отравленными масками

Москва, 19 октября. Россияне обеспокоены слухами о волонтерах с отравленными масками, об этом сообщает телеканал «360».

В Сети появился слух о том, что на фоне пандемии злоумышленники под видом волонтеров посещают жилые дома и якобы раздают гражданам отравленные медицинские маски. Россияне из различных регионов страны предупреждают друг друга о новом мошенничестве через сообщения по WhatsApp. Предполагается, что, когда человек надевает пропитанную химикатом маску, он теряет сознание, и злоумышленники беспрепятственно попадают в квартиру и крадут ценности.

Как утверждают специалисты, эта небылица пришла в Россию из-за рубежа. В МВД России пояснили, как следует относится к подобного рода «фейкам».

«Чаще всего такие сообщения не соответствуют действительности. В «предупреждении» не указывается источник данных, а также не называется населенный пункт, где произошел инцидент. Главным образом такие сообщения направлены на разжигание паники», — сообщили в МВД.

Также правоохранители добавили, что распространение заведомо ложной информации, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, влечет за собой административную ответственность. Злоумышленнику придется заплатить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.