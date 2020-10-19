Милонов объяснил, почему РПЦ отлучила схимонаха Сергия от церкви

Отлучение от церкви — одна из самых радикальных мер, которую РПЦ может применить к оступившимся священникам. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил принятое 10 сентября решение церковного суда, согласно которому бывший схиигумен, а ныне схимонах Сергий (Романов) официально отлучается от церкви. Религиозный деятель был «извержен из сана» за нарушение священнической присяги, ряда Апостольских правил, церковных канонов и монашеских обетов. Сергий получил широкую известность после того, как захватил Среднеуральский женский монастырь и предал анафеме всех, кто верит в COVID-19.

«Почему это произошло только сейчас? — задался вопросом Милонов. — Ну, во-первых, отлучение от церкви — это достаточно длительная процедура, что бы по этому поводу ни говорил схимонах Сергий. А вообще, должен сказать, что свое отлучение он организовал себе сам: насколько я знаю, он неоднократно получал вразумления и предостережения, но принял позицию отказа от диалога с церковными иерархами, настаивая на своей исключительной правоте — причем в довольно нелицеприятной форме».

Депутат подчеркнул, что после отлучения Романов не оказался лишен никаких гражданских прав. Однако, добавил он, РПЦ как религиозная организация, имеющая статус НКО, более не хочет видеть Сергия в своих рядах, поскольку его действия расходятся с ее уставом.

«Таким образом церковь как бы сказала ему: «в наших канонах не предполагается допустимость такого поведения», — пояснил парламентарий. — Так что теперь он может заниматься чем угодно, но только не служением в качестве священника. Должен сказать, вел он себя действительно странно. Но такие люди время от время попадаются».

Собеседник ФАН призвал отнестись к изгнанию Сергия из РПЦ как к исключению одного из членов политической партии из ее состава. По его словам, с чисто формальной точки зрения это одно и то же.