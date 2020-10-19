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Милонов объяснил, почему РПЦ отлучила схимонаха Сергия от церкви

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Милонов объяснил, почему РПЦ отлучила схимонаха Сергия от церкви

Отлучение от церкви — одна из самых радикальных мер, которую РПЦ может применить к оступившимся священникам. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил принятое 10 сентября решение церковного суда, согласно которому бывший схиигумен, а ныне схимонах Сергий (Романов) официально отлучается от церкви. Религиозный деятель был «извержен из сана» за нарушение священнической присяги, ряда Апостольских правил, церковных канонов и монашеских обетов. Сергий получил широкую известность после того, как захватил Среднеуральский женский монастырь и предал анафеме всех, кто верит в COVID-19.

«Почему это произошло только сейчас? — задался вопросом Милонов. — Ну, во-первых, отлучение от церкви — это достаточно длительная процедура, что бы по этому поводу ни говорил схимонах Сергий. А вообще, должен сказать, что свое отлучение он организовал себе сам: насколько я знаю, он неоднократно получал вразумления и предостережения, но принял позицию отказа от диалога с церковными иерархами, настаивая на своей исключительной правоте — причем в довольно нелицеприятной форме».

Милонов объяснил, почему РПЦ отлучила схимонаха Сергия от церкви

Депутат подчеркнул, что после отлучения Романов не оказался лишен никаких гражданских прав. Однако, добавил он, РПЦ как религиозная организация, имеющая статус НКО, более не хочет видеть Сергия в своих рядах, поскольку его действия расходятся с ее уставом.

«Таким образом церковь как бы сказала ему: «в наших канонах не предполагается допустимость такого поведения», — пояснил парламентарий. — Так что теперь он может заниматься чем угодно, но только не служением в качестве священника. Должен сказать, вел он себя действительно странно. Но такие люди время от время попадаются».

Собеседник ФАН призвал отнестись к изгнанию Сергия из РПЦ как к исключению одного из членов политической партии из ее состава. По его словам, с чисто формальной точки зрения это одно и то же.

«И это абсолютное право церкви так решить, — убежден Милонов. — Уже хотя бы потому, что своими неприемлемыми высказываниями он просто-напросто дискредитировал православную веру». 

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