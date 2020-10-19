Власти США бездоказательно обвинили шестерых россиян в кибератаках

Вашингтон, 19 октября. Власти США предъявили голословные обвинения шестерым гражданам РФ. По мнению американцев, они якобы могут быть причастны к серии кибератак. Речь идет, в частности, о попытке сорвать Олимпиаду в Сеуле в 2018 году, сообщает The Washigton Post.

Помощник главы Минюста Штатов Джон Демерс подчеркнул, что будто данные фигуранты могут являться военнослужащими.

Что касается непосредственно «злодеяний», то помимо Олимпийских игр, россиянам «приписали» кибератаки на энергетическую сеть Украины. Не постеснялись обвинить граждан РФ и в попытке сорвать выборы во Франции. Попутно на обвиняемых «повесили» создание нашумевшего вируса NotPetya. Данная вредоносная программа полностью очищала жесткие диски пользователей. Восстановить информацию потом было невозможно. Вирус был замаскирован под файл резюме, который приходил на электронный ящик.

Ущерб от вредоносных действий якобы россиян насчитали на миллиарды долларов.