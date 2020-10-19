Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Подлодку из «потерянного флота Гитлера» обнаружили на дне Черного моря

42

Подлодку из «потерянного флота Гитлера» обнаружили на дне Черного моряМосква, 19 октября. Немецкую подводную лодку U-20 из «потерянного флота» Адольфа Гитлера обнаружили в Черном море, передает турецкое издание Hurriyet.

Издание опубликовало видеоролик, на кадрах которого запечатлена малая подводная лодка U-20 на дне моря. Субмарина лежит на дне, покрытая песком и рыболовными сетями. Подлодка была найдена дайверами в районе города Карасу в турецкой провинции Сакарья. Субмарина лежит на глубине 20 метров.

«U-20 — одна из потерянных подводных лодок Гитлера. Свидетель Второй мировой войны у города Карасу. Мы должны защитить эту историю и сделать лодку объектом дайвинг-туризма», — рассказал журналистам профессор Мехмет Эмин Бирпинар.

В настоящее время подлодку осматривают специалисты. Турецкие власти не планируют поднимать субмарину на поверхность.

Стоит отметить, что в 2008 году власти Турции сообщили об обнаружении затопленных фашистами подводных лодок. Ученым удалось установить местоположение U-20, U-19 и U-23, которые входили в состав 30-й флотилии кригсмарине. U-23 находится на глубине 50 метров в районе турецкого города Агва. Подлодка U-19 находится в пяти километрах от города Зонгулдак на глубине 500 метров.

Новости партнеров