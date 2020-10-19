Подлодку из «потерянного флота Гитлера» обнаружили на дне Черного моря

Москва, 19 октября. Немецкую подводную лодку U-20 из «потерянного флота» Адольфа Гитлера обнаружили в Черном море, передает турецкое издание Hurriyet.

Издание опубликовало видеоролик, на кадрах которого запечатлена малая подводная лодка U-20 на дне моря. Субмарина лежит на дне, покрытая песком и рыболовными сетями. Подлодка была найдена дайверами в районе города Карасу в турецкой провинции Сакарья. Субмарина лежит на глубине 20 метров.

«U-20 — одна из потерянных подводных лодок Гитлера. Свидетель Второй мировой войны у города Карасу. Мы должны защитить эту историю и сделать лодку объектом дайвинг-туризма», — рассказал журналистам профессор Мехмет Эмин Бирпинар.

В настоящее время подлодку осматривают специалисты. Турецкие власти не планируют поднимать субмарину на поверхность.

Стоит отметить, что в 2008 году власти Турции сообщили об обнаружении затопленных фашистами подводных лодок. Ученым удалось установить местоположение U-20, U-19 и U-23, которые входили в состав 30-й флотилии кригсмарине. U-23 находится на глубине 50 метров в районе турецкого города Агва. Подлодка U-19 находится в пяти километрах от города Зонгулдак на глубине 500 метров.