Варшава, 19 октября. Политика Польши относительно своих соседей основана на самообмане. Постоянные обвинения в адрес России негативно влияют на Варшаву. Такой точки зрения придерживался недавно умерший польский историк Анджей Валицкий, сообщает журнал Polityka.

Основная ошибка властей заключается в том, что они причисляют страну исключительно к Западу. Валицкий уверен, что Польша наполовину относится к Востоку.

Историк констатировал, что Варшава стремится быть не «задворками» западного мира, а стать центральной частью. Этим объясняются попытки Польши «притянуть» Белоруссию и Украину к Западу.

Анджей Валицкий обратил внимание, что политический курс его страны не позволяет нормально договариваться не только с Москвой, но и с Минском, Киевом и Вильнюсом. К последним трем демонстрируется потребительское отношение, и они это хорошо осознают, считает эксперт.

Валицкий констатировал, что польские власти неоднократно обвиняли в своих проблемах именно Россию. Это приводит к тому, что Варшава оказывается не в состоянии извлечь уроки из своих ошибок и все глубже в них погружается.

Польша лжет сама себе, убежден историк. Такая политика приводит к тому, что государство становится неспособным к серьезному диалогу, находясь в «собственном мире».