Москва, 19 октября. Россияне начали активно делать ремонты. Аналитики интернет-магазина Wildberries отметили высокий спрос на строительный инструмент. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперты онлайн-ритейлера уверены, что рост числа покупок, касающихся благоустройства жилья, связан с приобретением гражданами нового жилья из-за исторически низких ипотечных ставок.

«За первые две недели октября в 3,2 раза выросли продажи товаров для благоустройства и ремонта дома по сравнению с этим же периодом прошлого года. В 10,5 раза вырос спрос на строительный инструмент, а сантехнику в 5 раз», — отметили в компании.

Представители Wildberries также отметили, что активнее всего в первой половине октября ремонтом занимались москвичи. Кроме строительных товаров, спрос на которые увеличился на 49 штук, жители столичного региона покупали инструменты для ремонта. На шесть штук увеличились продажи дрелей, молотков, шпателей, стамесок.

«Для благоустройства будущего жилья жители Москвы заказывали на сайте мебель и предметы интерьера, общее число проданных товаров возросло в три раза. Такая же динамика наблюдалась в разделах домашнего текстиля», — рассказали аналитики.

По данным Wildberries, жители Северной столицы также, как и москвичи стали чаще делать ремонты. В 13 раз вырос спрос на инструмент в Санкт-Петербурге. Положительная динамика наблюдалась и в Краснодарском крае, где летом и осенью отмечался высокий спрос на недвижимость.

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