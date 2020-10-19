Бабкина заявила, что не боится коронавируса и закатила вечеринку в честь юбилея

Москва, 19 октября. Народная артистка Надежда Бабкина отпраздновала 70-летие, позвав на торжество множество российских звезд. По словам певицы, несмотря на тяжелую болезнь, которую она перенесла этой весной, коронавирус ей не страшен, сообщает Пятый канал.

Напомним, за жизнь Бабкиной в больнице врачи боролись почти месяц. Ее даже ввели в состояние медикаментозной комы. Поклонники молились за ее здоровье. Естественно о праздновании дня рождения тогда не шло никакой речи. Но теперь Бабкина решила взять свое.

«Юбилей — это маленькая остановка в творческом пути. Это небольшая пауза чтобы передохнуть и подумать, как двигаться дальше, что придумывать, кем себя окружать. Потому что мы все друг для друга учителя», — сказала она, обращаясь к гостям своего праздника.

Среди многих знаменитостей на вечеринке были замечены Нонна Гришаева, Александр Буйнов, Николай Басков, который ради этого прервал свой отдых на Алтае.

«Ради тебя я готов был преодолеть это огромное расстояние», — признался «золотой голос России».

Отметим, что далеко не все гости соблюдали меры предосторожности и надели маски. Басков, например, их проигнорировал и запросто обнимался с Бабкиной и другими присутствующими. По словам певца, перед тем, как приехать на празднование юбилея, он сдал тест на коронавирус.

А вот Александр Буйнов вел себя иначе.

«Маски никто не отменял. Я рад, что Надежда позвала на свой юбилейный концерт», — признался певец.

Сама Бабкина выглядела абсолютно счастливой и весь вечер отплясывала на огромных шпильках. А один из ее внуков десятилетний Георгий рассказал журналистам, что советовал бабушке записать композицию «Вирус, гудбай, вирус, прощай, ты здесь чужой».