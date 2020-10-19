Друзья Конкина рассказали о его тайном романе

Москва, 19 октября. Заслуженный артист РФ Владимир Конкин после смерти супруги Аллы начал отношения со своей коллегой Еленой Переслени, заявили родные артиста в эфире программы «Прямой эфир».

Брак с Аллой длился почти 40 лет. В семье выросли два сына-близнеца Ярослав и Святослав и дочка София. В 2010 году из-за онкологии скончалась супруга Конкина, а несколько месяцев назад не стало Софии. Девушка утонула в бассейне. Однако в последнее время появляются и другие версии происходящего, включая криминальные.

В эфире программы выступила внучка Конкина, племянница Софии Дарья. Во время шоу была озвучена еще одна версия гибели девушки: замыкание, в результате которого ток проник в бассейн.

Родственники Конкина обратили внимание на тот факт, что о смерти Софии семье сообщила Елена Переслени, ранее друг актера, а теперь его директор. 69-летнего артиста уже подозревали в романе с ней.

«Когда жена последний год уже болела, она прекрасно понимала, что Владимиру Алексеевичу нужен человек, который помогал бы ему и дальше жить в творчестве. Она передала ей все блокноты, тетради, телефоны. Она просила: «Пожалуйста, не оставляй Володю». Это было так», — сообщила зрителям подруга Елены.

По мнению присутствовавшей в студии Ирины Салтыковой, Конкин зря скрывает свой роман.

Однако некоторые предположили, что Елена могла отрицательно влиять на отношения Конкина с дочерью.

«Елена хитрым образом появилась в семье Конкиных под видом подруги. Пыталась стать подружкой Аллы. А та просто смирилась с ситуацией. Как женщина, она понимала, что их связывает нечто большее с Владимиром. Елены было слишком много в их семье. Всем было понятно ее намерение», — заявила подруга скончавшейся жены актера.

Более того, женщина сообщила, что появление Елены стало причины депрессии Аллы, а для детей «было потрясением, что в их семью влезла другая женщина при живой маме».

Друг Конкина сообщил зрителям, что уверен, что пара тайно оформила брак. И уже давно.

София Конкина утонула в бассейне одного из столичных фитнес-клубов 22 сентября. Позднее материалы уголовного дела были переданы в центральный аппарат Следственного комитета РФ после обращения Конкина к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Родственники полагают, что к гибели девушки мог быть причастен ее сожитель Михаил Серов. Телеканал «360» сообщал ранее, что София незадолго до смерти жаловалась подругам на Серова, у которого, по ее словам, были проблемы с психикой.