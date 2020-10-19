В Киеве предрекли падение Украины в финансовую пропасть

Киев, 19 октября. В 2021 году дефицит бюджета Украины составит 300 миллиардов гривен (около 820 миллиардов рублей), что приведет к падению страны в финансовую пропасть. Об этом заявил украинский политолог Андрей Кучер, передает «ПолитНавигатор».

По его словам, подобное положение вещей приведет к тому, что Киев будет вынужден взять новые кредиты, выплатить которые Украина не сможет. По мнению эксперта, страна оказалась на краю финансовой пропасти.

Украинская экономика уже давно находится в достаточно плачевном состоянии, однако пандемия коронавируса и начавшийся вслед за ней экономический кризис пошатнули ее еще сильнее. По словам политолога, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в бюджете страны нет «дыры», однако в нем есть дефицит в размере 300 миллиардов гривен. Однако Кучер считает, что дефицит в размере 300 миллиардов можно является настоящей финансовой пропастью.

«И эта пропасть будет увеличиваться. Денег нет. Мы должны понимать, у нас не хватает денег, чтобы дожить этот год до конца», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что недостающие средства будут получены с помощью перераспределения средств. В следующем году «пропасть» станет еще больше, она будет увеличиваться, и ее планируют покрывать с помощью новых кредитов. В конечном итоге закредитованность Украины растянется на несколько поколений.

Также Кучер напомнил, что на данный момент Киев активно работает над снятием запрета с продажи земли. Вполне возможно, что часть украинских земель будут переданы иностранным кредиторам в качестве платы за долги.

При этом украинских политиков больше беспокоит борьба за власть, на фоне предстоящих местных выборов. Так, ранее депутат Верховной рады Александр Качура призвал бывшего президента Украины Петра Порошенко «сделать себе харакири».