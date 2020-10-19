Туристы рассказали, почему снова возвращаются на отдых в Севастополь

Севастополь, 19 октября. Севастополь снова оказался в списке лучших вместе с Сочи и Санкт-Петербургом по туристической привлекательности. На сей раз — в рейтинге, который составили эксперты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Туристы ФАН рассказали о своих впечатлениях после отдыха в Севастополе.

Был проведен опрос среди пользователей социальных сетей, в ходе которого выяснилось, в какой город туристы возвращаются снова и снова. На первом месте оказался Санкт-Петербург, за ним — Севастополь, третье место занял Сочи.

Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось поговорить с туристами, которые вернулись за впечатлениями в Севастополь. Они рассказали, почему опрос экспертов сервиса оказался правдивым.

Татьяна Мангилева в Крым приехала из Златоуста, она рассказала, что в Севастополь решила вернуться еще тогда, когда впервые гуляла по улицам города.

«Я в этом году впервые посетила Крым. Ну, то есть я была здесь еще совсем малышкой вместе с родителями. А теперь уже я взрослая. Привычные курорты оказались закрыты из-за коронавируса, и как только открыли продажу билетов в Крым, мы тут же отправились в Севастополь», — объяснила она.

— Как проходило ваше путешествие летом?

— У нас была только неделя, и мы отправились в импровизированное турне. Начали с восточного побережья, были в Коктебеле, Феодосии, Ялте, Алуште, Евпатории и Севастополе. В каждом из городов задерживались с одной ночевкой. И уже после целого дня в новом крымском городе нам казалось, что мы все про него поняли. Последним пунктом нашего маршрута был Севастополь. Мы там пробыли почти двое суток. И ничего не поняли. То есть было ощущение, что он сильно отличается от городов Крыма, но мы не успели побывать толком нигде. Прогулялись по набережной, сходили в Аквариум и побывали на Фиоленте и все. Нам не хотелось уезжать, мы поняли, что не успели город понять, поэтому решили здесь встретить бабье лето.

— Какой была ваша осень в Севастополе?

— В Севастополь мы вернулись осенью в конце сентября. Было очень жарко, но уже не так много отдыхающих, и мы постепенно, по капельке, пробовали этот город. Мы познали его «винную» историю и, конечно, героическую. Мы отведали местные деликатесы — жареную барабулю, мидии и квас. Нагулялись от души по отреставрированным улицам. Мне кажется, что мы еще вернемся. Уже приедем с детьми, чтобы им все показать.

Еще одна туристка Ирина Исайчева из Екатеринбурга призналась корреспонденту ФАН, что побывать в Севастополе для нее оказалось исполнением мечты.

«С самого начала нашего путешествия — все было прекрасно! Начиная со встречи в аэропорту и теплой погоды. Новые планы, эмоции, знакомства, прекрасные пейзажи города, колоритный рынок, роскошные клумбы, отличное настроение. Великий город-герой, его история, его величие и его заслуги. Думаю, что это не сможет оспорить ни один человек! Поэтому моя мечта из разряда «а вдруг, когда-нибудь получится» осуществилась!» — рассказала Ирина Исайчева.

Также Ирина добавила, что мечтает вернуться в Севастополь уже следующим летом.

В крымском экскурсионном агентстве прокомментировали, что людей манит в Севастополь особый менталитет и история города.

«Севастополь невозможно осмотреть весь за раз. Здесь добрые и отзывчивые люди. А еще доступные цены на жилье. В Судаке, новом Свете и той же Ялте – дороже. Ну и вообще если человека устраивает качество обслуживания, жилье, цены, то он обязательно вернется», — рассказал ФАН один из сотрудников экскурсионного агентства.

В Ассоциации туроператоров России сегодня заявили о завершении туристического сезона в Севастополе. Там отметили, что Севастополь и Крым до сих пор пользуются популярностью у туристов, и связано это в том числе с акцией туристического кэшбэка. По условиям акции, туристы могут вернуть до 20% стоимости путешествий по России, но не более 20 тысяч рублей.