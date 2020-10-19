Фигура певицы Валерии вызвала бурные эмоции у поклонников

Москва, 19 октября. Певица Валерия решила побыть в тепле с мужем Иосифом Пригожиным. Звездная пара отправилась на отдых в ОАЭ. Там исполнительница не упустила шанс продемонстрировать свою фигуру. Поклонники в Instagram назвали ее эталоном красоты.

По словам исполнительницы, она не просила супруга постоянно фотографировать ее на побережье. Тем не менее воспользовалась моментом и немного ему попозировала.

«Я, конечно, злюсь, потому что отвлекает, ну нехотя пару раз остановилась и даже убедительно улыбнулась, зато теперь есть, что в ленту разместить», — прокомментировала певица.

О массовом восторге от красоты певицы можно судить даже по количеству «лайков» — более 62 тысяч за два часа.

«Эталон красоты — это вы, Валерия», — прокомментировала пользовательница.

«Конечно, бегает. Конечно, снимает. А как иначе то? Гордость за свою невероятную жену, за ее безупречный внешний вид, потрясающую фигурку, суперкрасавицу. Обалдеть! Восторг! Какой же великолепный пример для всех женщин!» — поделилась эмоциями поклонница.

Среди массы хвалебных нашелся и негативный комментарий. Одна девушка отметила, что певицу приятней видеть на сцене. Любование телом надо оставить для супруга.