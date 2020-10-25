Параскева Пятница: история, традиции, приметы, что нельзя делать 27 октября

Параскеву Пятницу на Руси чествуют дважды и оба раза осенью. По народному календарю праздник в честь Параскевы Пятницы отмечается 27 октября (14 октября по старому стилю). Этот день называют также Параскева Грязниха, или Грязнуха (из-за осенней распутицы). На Руси Параскеву Пятницу чрезвычайно почитали, она считалась всеобщей матушкой, бабьей заступницей, лекаркой, хранительницей матерей, замужних женщин и вообще женского начала. Церковь поминает Параскеву Пятницу чуть позже — 10 ноября. Об истории, традициях и приметах, а также о том, что нельзя делать 27 октября, — в материале ФАН.

Отметим сразу, все перечисленное ниже актуально и для 27 октября, и для 10 ноября.

История Параскевы Пятницы

Из христианских источников известно о нескольких святых по имени Параскева (в переводе с греческого Параскева означает Пятница — день крестных мук и окончания земной жизни Иисуса Христа, а также распространенное в христианстве женское имя).

Одна из самых известных великомучениц с таким именем — раннехристианская святая Параскева Иконийская, жившая в III веке в Малой Азии. За свою веру, в которой Параскева была очень тверда, она была подвергнута пыткам, а затем казнена во время страшных гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Было еще несколько святых с именем Параскева, подвиги которых описаны в христианской литературе.

Традиции и приметы на Параскеву Пятницу

Эту святую чрезвычайно почитали на Руси как бабью заступницу, отождествляя ее с Богородицей, а также с дохристианскими женскими божествами, отвечавшими за «плодовитость» женщины, за ее семейное благополучие, за здоровье детей, а также за женские ремесла.

Прозвище Грязниха октябрьская Параскева получила из-за осенней распутицы, которая предшествует белому чистому снегу, укрывающему землю.

На Руси говорили:

«На Грязнуху не бывает сухо».

Согласно приметам, распутица 27 октября говорит, что до настоящей зимы еще около месяца.

Также по приметам, если на Параскеву лошадиное копыто заливает грязной водой, значит скоро выпадет снег и сразу установится санный путь.

Согласно традиции, девушки 27 октября молились Параскеве о хорошем замужестве, о ладе в семейной жизни, о благополучной беременности и легких родах, о здоровье детей. Больных и слабых детей в этот день обязательно обливали родниковой водой, чтобы Грязниха смыла с них все болезни, как грязь.

Параскева Пятница также считалась покровительницей женских ремесел, но заниматься рукоделием в этот день было строжайше запрещено. На Параскеву разрешалось только трепать лен, девушки это делали напоказ, чтобы понравиться потенциальному жениху и будущей свекрови.

На Руси говорили:

«Мни и толки льны с Грязнухи»; «Мни лен дольше — волокно будет лучше».

Запреты: что нельзя делать 27 октября

На Параскеву Пятницу под строгим запретом были все женские работы, кроме трепания льна и приготовления пищу. На нарушительниц Параскева могла обидеться и наслать болезни. Согласно народным верованиям, святую пытали, втыкая в нее спицы и веретена, и с тех пор Параскева ходит по земле, вся исколотая. А все из-за женщин, нарушивших запрет рукодельничать в этот день.

На Руси говорили:

«Кто прядет в пятницу, у того отец с матерью на том свете будут слепы».

Также на Параскеву строжайше запрещалось тревожить матушку-землю: особенно копать ямы железными лопатами. Этот запрет связан с поверьем, что во время крестной муки Христа в Великую пятницу было землетрясение.

Поговорка гласила:

«По пятницам мужики не пашут, бабы не прядут».

Также, согласно народным поверьям, на Параскеву женщинам было категорически запрещено мыться, стирать, мыть и расчесывать волосы, а также купать детей.

Кроме того, в этот день порицались смех и веселье, под запретом были вечерние девичьи посиделки. Примета гласила:

«В пятницу смеешься — в старости наплачешься».

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