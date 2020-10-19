Учителя в 2021 году могут получить доплату за дистанционку

Санкт-Петербург, 19 ноября. Российские учителя должны получить прибавку за дистанционное обучение школьников во время пандемии коронавируса, заявил депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР, заместитель председателя комитета по науке и образованию Максим Зайцев. В эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» парламентарий заявил, что намерен добиваться этого.

«Преподавателей необходимо полностью обеспечить средствами для обеспечения дистанционной формы обучения. При этом не только их, но и учеников, поскольку не все из них могут позволить купить себе айпады или ноутбуки. Мы постоянно говорим, что нужно обеспечивать финансовую поддержку преподавателям, но также помогать всем малообеспеченным семьям в коронавирусный период. В том числе полностью обеспечить учителям дистанционный формат обучения: дать им компьютеры, оплачивать интернет и сделать прибавку к зарплате», — подчеркнул Зайцев.

По словам депутата, вопрос о дополнительных выплатах учителям будет обсуждаться на этой неделе, когда будет рассматриваться в первом чтении бюджет на 2021 год.