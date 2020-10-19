Сексолог указала пять причин, почему у молодежи пропадает интерес к сексу

Москва, 19 октября. Психолог-сексолог Российского научного сексологического общества Анна Котенева объяснила, почему у современной молодежи пропадает интерес к сексу. Об этом сообщает интернет-издание «Ридус».
Яркость эмоций, получаемых во время интимной близости, постепенно заменили новые развлечения. На смену привычным постельным утехам приходит онлайн-общение или секс-гаджеты. Но порой проблема кроется в образе жизни. По мнению специалиста Котеневой, существует пять главных причин, по которым у человека пропадает желание заниматься сексом.
«Интерес к сексу снижается. Если раньше это считалось чем-то запретным, то теперь любую фантазию можно с легкостью претворить в жизнь, кроме того, появилось много порнографической продукции», — объясняет сексолог.
Также Анна Котенева отметила, что употребление некоторых продуктов может влиять на снижение либидо у мужчин. Генномодифицированная еда, пивные напитки и алкоголь в целом повышают в организме мужчины количество эстрогена. Также к снижению сексуального влечения может привести частое употребление фастфуда и сладостей.
«Нельзя опускать и то, что личное общение ушло на второй план, теперь в моде виртуальные контакты. Нынешняя молодежь привыкла делать все в онлайн. На улицах уже не встретишь свободно знакомящихся друг с другом подростков. Более того, постепенно теряется интерес к развлекательным заведениям», — добавила эксперт.
Снижение интереса современников к сексу может быть обусловлено и появлением новых технологий в сфере сексуальных удовольствий, уверена Котенева. Сейчас на рынке существуют гаджеты, которые без участия партнера могут сымитировать ощущения половой близости.
«Развитие технологий ЭКО, возможность суррогатного материнства, исследования по созданию искусственной матки для вынашивания детей также снижают интерес к сексу. Какой смысл поддерживать либидо, если есть способ размножения без участия партнера? Но я все же надеюсь, что большинство людей в будущем будут размножаться по старинке», — подытожила сексолог Анна Котенева.