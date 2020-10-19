Сексолог указала пять причин, почему у молодежи пропадает интерес к сексу

Москва, 19 октября. Психолог-сексолог Российского научного сексологического общества Анна Котенева объяснила, почему у современной молодежи пропадает интерес к сексу. Об этом сообщает интернет-издание «Ридус».

Яркость эмоций, получаемых во время интимной близости, постепенно заменили новые развлечения. На смену привычным постельным утехам приходит онлайн-общение или секс-гаджеты. Но порой проблема кроется в образе жизни. По мнению специалиста Котеневой, существует пять главных причин, по которым у человека пропадает желание заниматься сексом.

«Интерес к сексу снижается. Если раньше это считалось чем-то запретным, то теперь любую фантазию можно с легкостью претворить в жизнь, кроме того, появилось много порнографической продукции», — объясняет сексолог.

Также Анна Котенева отметила, что употребление некоторых продуктов может влиять на снижение либидо у мужчин. Генномодифицированная еда, пивные напитки и алкоголь в целом повышают в организме мужчины количество эстрогена. Также к снижению сексуального влечения может привести частое употребление фастфуда и сладостей.

«Нельзя опускать и то, что личное общение ушло на второй план, теперь в моде виртуальные контакты. Нынешняя молодежь привыкла делать все в онлайн. На улицах уже не встретишь свободно знакомящихся друг с другом подростков. Более того, постепенно теряется интерес к развлекательным заведениям», — добавила эксперт.

Снижение интереса современников к сексу может быть обусловлено и появлением новых технологий в сфере сексуальных удовольствий, уверена Котенева. Сейчас на рынке существуют гаджеты, которые без участия партнера могут сымитировать ощущения половой близости.