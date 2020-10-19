Онищенко разоблачил главных лоббистов Турции в России

Санкт-Петербург, 19 октября. Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко жестко раскритиковал туристические компании за лоббирование интересов турецкой экономики. По мнению парламентария, возвращаясь в Россию, туристы привозят с собой новые штаммы коронавируса.
«Когда Турция попала в первые ряды тех государств, которые мы открывали, я тогда говорил, что делать этого не надо», — напомнил Геннадий Онищенко в эфире Медиагруппы «Патриот».
По мнению парламентария, данное решение «продавлено» туристическим лобби и идет во вред России.
«Доверия к турецкому здравоохранению нет. Я уверен, что открытие границ с Турцией было пролоббировано нашим туристическим лобби. Они не хотят заниматься развитием инфраструктуры национального туризма, а там они хорошо присосались. Не мы диктуем туркам условия, а турки диктуют нам. А наши полпреды турецкой экономики, которые горделиво себя называют туристическими фирмами, находятся у них в услужении», — убежден Геннадий Онищенко.