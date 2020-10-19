Онищенко разоблачил главных лоббистов Турции в России

Санкт-Петербург, 19 октября. Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко жестко раскритиковал туристические компании за лоббирование интересов турецкой экономики. По мнению парламентария, возвращаясь в Россию, туристы привозят с собой новые штаммы коронавируса.

«Когда Турция попала в первые ряды тех государств, которые мы открывали, я тогда говорил, что делать этого не надо», — напомнил Геннадий Онищенко в эфире Медиагруппы «Патриот».

По мнению парламентария, данное решение «продавлено» туристическим лобби и идет во вред России.