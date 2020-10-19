Возникновение «ипотечного пузыря» не грозит России

Москва, 19 октября. Вероятность возникновения в России «ипотечного пузыря», о котором все чаще говорят рядовые россияне, сводится к нулю. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в ипотечном центре Объединенной группы риелторских компаний.

Там пояснили, что угроза подобного явления возникает, когда займ может получить любой желающий, вне зависимости от его финансового положения. Это приводит к тому, что заемщики не могут погасить свои долги, поэтому в отрасли возникает критическая ситуация.

«У банков России есть четкая схема определения благосостояния заемщика. В условиях пандемии требования к потенциальным клиентам стали жестче», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в стране нет повышенного спроса на ипотеку под 6,5% годовых, но люди все чаще интересуются кредитованием на вторичное жилье. При этом добросовестных плательщиков становится все больше.