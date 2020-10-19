На Украине хотят запретить концерт группы «На-На» из-за выступлений в Крыму

Киев, 19 октября. Российская поп-группа «На-На» планирует дать концерт в Киеве 1 ноября, передает «Украина.ру».

Некоторые украинцы выразили возмущение в связи с предстоящим концертом «На-На», а также предположили в 2019 году российская поп-группа могла выступать в Крыму. При этом несколько украинских журналистов обратились в Государственную пограничную службу Украины с просьбой проверить информацию о возможных концертах «На-На» на территории Крыма. По их мнению, российская поп-группа может угрожать национальной безопасности Украины.

Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко отреагировал на обращение журналистов, напомнив, что въезд на территорию Украины запрещен любому лицу, которое посещало Крым.

«Таким лицам запрещается въезд на территорию Украины от трех лет», — пояснил он.

Украинские правоохранители также пообещали проверить факт приезда российских музыкантов в Киев, однако предположили, что данная информация может быть фейком.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права. Аналогичные голосования проводились и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».