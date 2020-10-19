Альтштейн рассказал о тяжелых последствиях после выздоровления от COVID-19

Санкт-Петербург, 19 октября. Профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» рассказал, какие осложнения могут грозить переболевшим коронавирусом.
«К счастью, подавляющее большинство заболевших людей быстро выздоравливают или у них вся болезнь бессимптомная, или проходит слабо. В этом случае человек выздоравливает и живет абсолютно нормально», — рассказал профессор.
Однако Анатолий Альтштейн отмечает, что в некоторых случаях переболевшему может потребоваться длительная реабилитация.
«В некотором проценте случаев остаются тяжелые последствия. Это и фиброз легких может быть, различные изменения в нервной системе, печени, сердечные изменения и т.д. Такие больные нуждаются в длительной реабилитации», — говорит российский вирусолог.
Кроме того, Анатолий Альтштейн рассказал об истории движения антипрививочников. Профессор отметил, что зародилось это вредное явление вместе с появлением первой вакцины и живет до сих пор за счет фейков, в которые верят люди.
«Когда первую вакцину Эдвард Дженнер предложил в конце 18 века, сразу же появились антипрививочники и начали объяснять, что от этой вакцины вырастут рога на голове, потому что от коровы вирус был взят, или человек превратится в корову. Это связано с тем, что вакцину применяют всегда на здоровых людях. Здоровый человек нередко думает, что он здоров и все мимо него пронесется», — рассказывает Альтштейн.