Санкт-Петербург, 19 октября. Петербургские рестораны переходят на новый график работы из-за коронавируса. Теперь они будут держать свои двери открытыми для посетителей только до 23.00, сообщает телеканал RT.

Такое решение приняли власти Северной столицы. По словам вице-губернатора Евгения Елина, рестораны выполняют две функции: кормят и развлекают, но в условиях пандемии надо правильно расставлять приоритеты.

«Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23.00 вредно», — подчеркнул он.

Он призвал горожан «чуть меньше танцевать и обниматься», чтобы не перегружать систему здравоохранения. Правда, когда именно это нововведение вступит в силу, Елин не сообщил.

Как сообщалось ранее, сегодня ежесуточный прирост заболевших коронавирусом за минувшие сутки составил 15 982 случая. В тройку регионов-«лидеров» по числу новых пациентов уверенно держатся Москва (5376), Петербург (686) и Подмосковье (466).