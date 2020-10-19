Увеличенная грудь Рудовой вызвала споры фанатов в Сети

Москва, 19 октября. Звезда сериала «Универ.Новая общага» Наталья Рудова порадовала поклонников новым снимком в Instagram. Знаменитость снялась в таком ракурсе, который подчеркивает ее роскошную грудь. Некоторые фанаты предположили, что актриса увеличила бюст или забеременела.

«Ого, формы увеличились», — прокомментировал поклонник.

«Беременная же, грудь налилась, вены набухли, ну либо увеличила, что на вряд ли, так бы давно себе сделала», — высказала мнение пользовательница.

Основная масса комментариев сводилась к тому, что в сериалах бюст у актрисы был меньше, сейчас же выглядит «аппетитным». Такого мнения придерживалась мужская половина пользователей.

Однако не всем пришлось по вкусу визуальное изменение знаменитости.

«Либо у тебя месячные на носу, либо ты рехнулась и решила добавить пластики», — с негодованием написала фанат.

Отметим, что поклонники проявляют себя не только в онлайн-пространстве. По словам Рудовой, один из досаждавших фанатов с наклонностями маньяка напугал девушку настолько, что ей пришлось сменить место жительства. В итоге назойливый фанат оказался в клинике для людей с психическими проблемами.