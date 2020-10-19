Daily Express объяснило превосходство ракеты «Амур» над детищем Илона Маска

Лондон, 19 октября. Эксперты британского издания Daily Express рассказали о превосходстве российской многоразовой ракеты «Амур» над Falcon 9, созданной американской компанией SpaceX, передает «ПолитРоссия».

В обозримом будущем в распоряжении России появится многоразовая ракета, которая должна составить конкуренцию детищу Илона Маска. 19 октября Роскосмос опубликовал проектные планы многоразовой ракеты «Амур», которая сможет подниматься в космос не менее 10 раз.

Ранее первой ракетой, которая побывала в космосе и самостоятельно совершила посадку, стала американская Falcon 9. В настоящее время SpaceX является единственным в мире обладателем многоразовых ракет. Однако российские специалисты уже работают над созданием подобной ракеты.

«Амур» будет являться двухступенчатой ракетой-носителем среднего класса. Аналитики Daily Express обратили внимание на тот факт, что проектируемая российская ракета очень похожа на Falcon 9, однако короче на восемь метров и имеет пять двигателей вместо десяти.

Вполне возможно, что до своего первого запуска в 2026 году российский агрегат еще немного изменится, однако уже сейчас можно прийти к выводу, что он обладает одним серьезным преимуществом над американской ракетой. По данным британских экспертов, запуск «Амура» будет обходиться примерно в 22 миллиона долларов, в то время как одно использование Falcon 9 стоит от 50 до 60 миллионов долларов.

Российская космическая сфера продолжает развиваться, а отечественные аппараты ставят новые рекорды. Как сообщалось ранее, отработанная «экспресс-доставка» экипажа на МКС расширит возможности космических полетов.