У никогда не курившей австралийки выявили рак легких четвертой степени

Канберра, 19 октября. В австралийском городе Брисбен врачи обнаружили рак легких четвертой стадии у женщины, которая за свои 36 лет никогда не курила, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Daily Mirror.

По словам самой Саманты Бладуэлл, первые проблемы с дыханием у нее начались во время беременности. Тогда она не придала этому серьезного значения, решив, что это связано с тем, что она вынашивает ребенка. К счастью, женщина все же решила обратиться к врачу.

Результаты обследования шокировали. Оказалось, что рак успел так сильно прогрессировать, что поразил не только оба легких, но спину и мозг.

Саманта решила не воспринимать это как приговор и продолжает бороться, несмотря на четвертую стадию заболевания. Препараты уже не приносят ей никакого облегчения и она готова на химиотерапию.