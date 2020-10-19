Аксенов раскрыл план по решению проблемы с водоснабжением Крыма

Москва, 19 октября. Вопрос об обеспечении стабильного водоснабжения Крыма будет решен благодаря реализации разработанного комплексного плана. Деньги в размере почти 50 млрд рублей на развитие региона выделит Правительство РФ. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на странице «ВКонтакте».

Срок реализации озвученного плана закончится к 2024 году. На территории полуострова будут реконструированы и построены водопроводные сети и системы очистки. Кроме того, запланировано проведение разведки с последующим бурением скважин для добычи подземных вод.

Аксенов подчеркнул, что никакие блокады и санкции не смогут помешать развитию региона. Он уверен, что проблема с водоснабжением полуострова останется лишь воспоминанием. Раньше был и дефицит электроэнергии, теперь же это осталось в прошлом, напомнил глава региона.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам народного волеизъявления. Референдум прошел после того, как на Украине был совершен госпереворот. За воссоединение проголосовали более 95% жителей полуострова. Власти Украины отказываются признавать итоги демократического процесса и продолжают считать полуостров своей территорией. Между тем российский лидер Владимир Путин неоднократно обращал внимание, что вопрос относительно принадлежности Крым окончательно закрыт.