Австралийка избавилась от 40 см на талии и раскрыла, как ей это удалось

Канберра, 19 октября. Жительница Австралии смогла избавиться от 40 лишних сантиметров на талии и рассказала о том, как ей удалось. По словам женщины, у нее есть три секрета успеха, пишет таблоид Daily Mail.

В беседе с таблоидом 39-летняя Бриджет-Флинт Чепмен призналась, что всегда страдала от лишнего веса. Она работает учительницей в школе и в рабочее время ест здоровую пищу, но в выходные уходила в отрыв, позволяла себе вредные продукты и всегда переедала.

В какой-то момент Чепмен решила положить этому конец, привести себя в форму и стать лучшей матерью для своих дочерей. Первым делом она наладила питание и стала следовать программе для похудения, разработанной The Healthy Mummy. Вместо привычных блюд она стала употреблять фруктовые и овощные смузи. Результаты стали видны уже через девять недель.

Чепман отметила, что худеющим нужно меньше есть снеки, пить больше воды и не усложнять процесс похудения.

Избавившись от лишних килограммов на талии, австралийка стала активно заниматься спортом. Это были и интервальные тренировки, и растяжка, бег. На выходных она тоже старалась добавлять физической активности.

Чтобы следить за прогрессом, женщина ведет фотодневник, но не зацикливается на цифре на весах.