Число заболевших коронавирусом растет, и родители школьников с ужасом ждут повторения весенней ситуации, когда большинство школ было переведено на дистанционное обучение. Помимо того, что у многих семей нет финансовой возможности обеспечить школьника техническими средствами для дистанционного обучения, так родителям еще и приходится выбирать между работой и отпуском за свой счет. Педагоги при переводе на удаленку тоже оказываются в затруднительной ситуации. Не все школы могут обеспечить своих сотрудников техническими средствами для проведения таких уроков. Плюс требуется больше времени для их подготовки. Многие учителя хотят доплаты за перевод на дистанционную форму обучения. Насколько такое желание обоснованно, и почему дистанционное образование — это головная боль родителей и педагогов, обсудили в прямом эфире, организованном Медигруппой «Патриот» и ФАН.

Закрыть нельзя оставить

Родители с содроганием вспоминают окончание прошлого учебного года, когда большинство школьников были переведены на дистанционное обучение. Помимо проблем технического обеспечения школьника, родители столкнулись с тем, что пришлось непосредственно учувствовать в процессе обучения ребенка. Многие были к этому не готовы, они просто брали отпуск за свой счет, теряя доход, чтобы контролировать процесс. И главный вопрос, который сейчас крутится в родительской среде, — закроют ли опять школы. По словам депутата Госдумы от ЛДПР, заместителя председателя комитета по образованию и науке Максима Зайцева, и Госдума, и Минпросвещения ведут постоянный мониторинг заболевших учителей. На данный момент эти цифры в пределах нормы, и ни о каком повальном закрытии школ речи не идет. А регионы, где некоторые школы все же закрываются, должны решить проблему отпусков родителей, считает депутат.

Член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея № 369 Константин Тхостов объяснил, что проблема присмотра за детьми, которые вынуждены обучаться дома, стоит очень остро. В России законодательно закреплено, что малолетний ребенок всегда должен находиться под присмотром взрослого. Поэтому работодатели должны идти навстречу родителям и дать им возможность работать удаленно без понижения заработной платы.

Противником полного перевода на дистанционное обучение выступил и депутат Госдумы, академик РАН, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он указал на то, что дистанционная форма обучения всего лишь дает возможность не прерывать образовательный процесс во время эпидемиологически неблагоприятной ситуации.

«Мы ей пользуемся уже 10 лет. И это всегда было сопряжено с эпидемией гриппа. В больших городах, эта схема отработана. Обычно, если в классе 5 из 25 детей не пришли из-за ОРВИ, то директор принимает решение о дистанционном обучении класса. И если не принять такое решение, то начинается эпидемия, и закрывается целиком школа. <…> Хорошо, что сейчас мы не пошли на этот тотальный психоз, который был весной, когда все школы закрыли. <…> В результате тотального закрытия школ получилось, что мамы взяли путевки и привезли еще турецких штаммов коронавируса», — заявил Онищенко.

Депутат считает, что сейчас главное — обеспечить школы средствами СИЗ, а с педагогами провести разъяснительную работу относительно важности соблюдения мер безопасности. Ведь значительная часть учителей — это люди в возрасте.

Максим Зайцев обратил внимание на то, что проблемы с удаленкой возникают не только у родителей, но и у самих учителей.

«Преподаватели оказались не готовы обучать школьников или студентов, у многих возраст 60+, и они просто не умеют пользоваться техникой. Вторая проблема — это скорость интернета. В Москве все есть, но в деревне скорость интернета настолько низкая, что невозможно провести урок. У многих не хватает денег на нормальное техническое оборудование. Те же планшеты по 8–10 тысяч рублей — это дорого для них. И если он будет плохо работать, то учитель тратит большую часть урока на настройку», — объяснил Зайцев.

Какая-то часть семей и педагогов справляется с дистанционной формой обучения, у кого-то выходит не очень. Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель английского языка Марина Балуева отметила три основные проблемы удаленки.

«Дистанционная форма обучения — это инструмент. В чьих-то руках он работает, а в чьих-то — нет», — рассказала Балуева. — На мой взгляд, проблемы заключаются в неготовности детей внимательно, не отвлекаясь, сидеть у монитора столь длительное время, а у педагога нет возможности это проконтролировать. Также это неготовность ресурсов: они зависают, содержат плохой контент. И главное — неготовность учителей и родителей помогать детям».

Почему учителя против прививки от COVID-19?

Поскольку дети болеют COVID-19 в легкой форме и являются переносчиками коронавируса, под удар попадают педагоги. Большая часть профессорско-преподавательского состава — пожилые люди с множеством хронических заболеваний. Вакцинация, казалось бы, разумный способ избежать риска заражения коронавирусом. Но выяснилось, что некоторые педагоги критично относятся к вакцине, а профсоюз работников образования даже создал петицию против вакцинирования.

«Профсоюз запустил петицию против вакцинирования учителей, пока она не прошла третий этап [испытаний]. Это небольшой профсоюз. И сегодня эту петицию подписало 1500 учителей. Большая часть учителей относится к этому отрицательно. Но педагоги — люди подневольные, и дальше все зависит от того, готов человек противостоять навязанной прививке или нет. Образованный человек понимает, что третий этап проверки препарата еще не пройден. Вакцина еще сырая», — объясняет позицию учителей Марина Балуева.

Геннадий Онищенко удивился таким высказываниям. По его мнению, для учительского сообщества вакцинация — это не новшество. Учителя десятилетиями прививаются от гриппа, потому что они всегда в зоне риска, но это дело всегда добровольное.

«У человека есть право на сомнения. В законе написано, что мы прививаем людей только с их согласия. Но все эти панические заявления: либо она недавно работает, либо просто не знает, о чем говорит. В целом мы все являемся вакцинозависимой популяцией. На третий день после рождения нас начинают вакцинировать. Видимо, медицинским работникам надо более активно вести работу с профсоюзами — просвещать. Сегодня тотальной установки на прививку нет. Примерно в декабре только начнется массовая вакцинация. И за этот оставшийся месяц мы должны объяснить людям, что прививку делать надо», — сказал Геннадий Онищенко.

Опасение относительно того, что тема вакцинирования от коронавируса становится средством популизма для отдельных граждан, выразил Константин Тхостов. Он считает, что большая часть населения все же понимает риски, поэтому делает прививку от того же гриппа.

«К современной медицине надо относиться адекватно. И уж если разрабатывается вакцина, то надо ей пользоваться. У государства нет цели навредить своим гражданам», — заключил он.

Сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о своем опыте вакцинации новым препаратом и озвучил сроки, когда прививка станет доступной для всех врачей и учителей.

«Я привился этой вакциной. Такого типа препараты мне знакомы. Это обычная прививка. Природа вакцины мне была ясна, поэтому ничего особенного в ней нет. Но надо дождаться окончания третьей фазы испытания. <…> Я знаю, есть решение о вакцинации учителей вакциной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. И слышал, что уже к ноябрю вакцины хватит и для врачей, и для учителей», — поделился вирусолог.

Он также объяснил, откуда берутся антипрививочники и люди, которые настроены скептически. По словам вирусолога, как только в XVIII веке была предложена первая вакцина, сразу же появились антипрививочники. Это связано с тем, что вакцину применяют на здоровых людях, а здоровые люди, пока они здоровы, не думают о болезни.

За что хотят доплаты?

Врачи получают выплаты от государства за сам факт заболевания коронавирусом и за работу с больными COVID-19. Но учителя тоже заболевают коронавирусом и тоже находятся в группе риска, однако никаких доплат им не положено. По словам Марины Балуевой, предполагается, что педагоги работают со здоровыми детьми, поэтому такого рода выплаты сложно обосновать. Но на ее взгляд, куда больше внимания необходимо уделить доплатам за увеличение длительности рабочего дня, а также учесть затраты учителя на техническое обеспечение во время дистанционной работы.

«Выплаты, конечно, нужны. В первую очередь, за превышение времени работы, связанное с дистанционным обучением. Также многие проводят занятия на своей технике, она ломается. Представляете, если компьютер вышел из строя, а завтра вести уроки, учитель попадает в очень затруднительное положение: или у него будет прогул, или надо бежать покупать новый ноутбук. Плюс программное обеспечение. Суммы трудно назвать, поскольку все работают в разных условиях», — поделилась Балуева.

Депутат Госдумы Максим Зайцев согласился с представителем профсоюза и заявил, что подобные меры поддержки учителей уже разрабатываются.

«Надо их полностью обеспечить средствами для дистанционного обучения. Надо увеличивать финансирование преподавателей и помогать семьям в этот непростой коронавирусный период. Учителям надо выдать компьютеры, оплатить Интернет и дать прибавку к зарплате», — заявил Зайцев.

По его словам, на этой неделе пройдет первое чтение бюджета на 2021 год. И депутаты постараются добиться финансирования этих проектов, но к сожалению, суммы достаточно большие, поэтому успех не гарантирован.