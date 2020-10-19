Медведи растерзали сотрудника зоопарка в Шанхае

Шанхай, 19 октября. Медведи растерзали сотрудника парка дикой природы в Шанхае на глазах у посетителей. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

По данным издания, инцидент произошел в 17 октября. Медведи напали на сотрудника парка прямо на глазах у посетителей. Пострадавшему пытался помочь водитель экскаватора, который работал неподалеку, однако ему не удалось спасти мужчину. При этом разъяренные медведи не позволили водителю покинуть экскаватор, в результате чего ему пришлось ждать прибытия сотрудников полиции.

Правоохранители начали расследование по факту инцидента. Секцию с медведями временно закрыли для посетителей.