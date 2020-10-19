Оценка квартиры для ипотеки — обязательный шаг на пути к приобретению собственного жилья. Эксперт рассказал ФАН, что нужно сделать будущим собственникам, чтобы пройти этот этап.

На сегодняшний день ипотека для россиян является одним из основных способов приобретения собственного жилья. Просто накопить на первоначальный взнос, выбрать квартиру мечты и обратиться в банк, предлагающий наиболее выгодную процентную ставку, будет недостаточно. На пути к осуществлению заветной цели придется пройти несколько этапов. Один из самых важных — оценка недвижимости для ипотеки. Мы поговорили с руководителем направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзен банка Антоном Красильниковым и выяснили, в чем заключается эта процедура, кто ее проводит и какие потребуются документы.

Что такое оценка квартиры и для чего она нужна банку?

Антон Красильников: «Перед проведением ипотечной сделки в обязательном порядке проводится оценка недвижимости. Таково требование закона. Связано оно с тем, что ипотека — это солидные деньги, которые банк одалживает клиенту на большой срок. Возврат долга в данном случае гарантируется залогом приобретаемой недвижимости. Банку необходимо знать рыночную стоимость объекта, потому что в случае, если заемщик оказывается не в состоянии регулярно вносить ежемесячные платежи, кредитор, чтобы не допустить убытков, вынужден будет продать заложенную недвижимость с торгов».

С точки зрения клиента, объективная оценка дает возможность понять, стоит ли приглянувшийся объект своих денег.

А судьи кто?

Разобравшись с сутью проведения оценки, можно переходить к вопросу о том, кто проводит это необходимое мероприятие, и определиться, «за чей счет банкет». Наш эксперт рассказывает, что процедурой может заниматься как сам банк, так и независимый оценщик. В первом случае для клиента услуга будет оказана бесплатно.

«Банк берет на себя обязательства по оценке, когда, например, не предполагается оформления закладной по сделке. Без независимой оценки не обойтись при оформлении закладной, и она производится в большинстве случаев. Делает ее оценщик, который соответствуют определенным требованиям. Например, состоит в одной из саморегулируемых организаций и имеет квалификационный аттестат с разрешенными направлениями оценки».

В прочих ситуациях оплатить работу оценщика придется заемщику. Окончательная сумма зависит от вида объекта (квартира, доля в ней, частный дом, коммерческая или нежилая недвижимость), региона, в котором он расположен, площади и локации самого объекта, дополнительных услуг, оказываемых оценщиком.

В основном банк принимает отчеты от тех компаний, которые прошли процедуру аккредитации и вызывают доверие кредитора. Несмотря на то, что по закону банки должны принимать результаты от любой фирмы, выбранной заемщиком, специалисты все же рекомендуют пользоваться услугами проверенных оценщиков, благо их базы достаточно велики. Это избавит от лишней нервотрепки с претензиями к некорректному оценочному альбому и сэкономит ваше время.

Деятельность оценщиков регламентируется соответствующим федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Перед тем как отдать предпочтение той или иной организации, имеет смысл обзвонить несколько из того перечня, что вам выдадут в банке, и уточнить, насколько быстро возможен выезд на объект (стандартно — 1-2 дня), как долго будут готовиться документы (как правило, чуть меньше недели) и сколько примерно предстоит заплатить.

Как проводится оценка?

Весь процесс регулируется законом, который регламентирует стандартные подходы и описывает процедуру в соответствии с разными ситуациями. Антон Красильников объясняет, что существует три метода оценки недвижимости, зависящие от того, как предполагается использовать объект:

«Для оценки коммерческой или жилой недвижимости, которая приобретается для последующей сдачи в аренду, используют доходный подход, для строящегося частного дома — затратный. В обоих случаях проводится анализ схожих объектов недвижимости и денежных потоков по ним. Подобные методики стоят достаточно дорого и в этой связи применяются нечасто».

Куда шире распространен более простой и понятный метод — сравнительный. В задачи оценщика входят подбор схожих объектов недвижимости, сравнение стоимости и непосредственно составление отчета. Однако следует понимать, что формирование сравнительной цены — это не только выявление среднего арифметического значения. Учитываются также район, в котором расположена недвижимость, его экологичность, степень развития близлежащей социальной инфраструктуры, удаленность от метро и остановок общественного транспорта, технические и прочие характеристики здания (этажность, год постройки, материал, проведенный капитальный ремонт, наличие лифта и мусоропровода, консьерж, состояние подъезда, наличие/отсутствие парковочных мест и т. д.), состояние самой приобретаемой квартиры (этаж, количество комнат, площадь, ремонт, балкон), применяются различные корректировки. При покупке квартиры в новостройке также учитываются степень готовности дома, наличие или отсутствие внутренних перегородок и отделки.

Если объект недвижимости не имеет каких-либо выдающихся особенностей, сильно отличающих его от аналогичных предложений, то оценка займет день-два. Если объект нетиповой, то на составление отчета может уйти и целая неделя.

Что в результате?

По окончании работ заказчик получит отчет, который может быть выполнен в бумажном или цифровом виде. Его распечатывают, сшивают и заверяют печатью организации. Оценка содержит в себе информацию о заказчике и исполнителе, методе исследования, состоянии объекта недвижимости, актуальной обстановке на рынке, а также подробные фотографии, сделанные с разных ракурсов, и копии документов заемщика (договор купли-продажи/ДДУ или иные правоустанавливающие документы, паспорт, кадастровый план, экспликация).

По закону полученный документ о проведении независимой экспертизы действителен в течение полугода. Антон Красильников поясняет, что, например, для рефинансирования через год потребуется новая оценка.

Готовый оценочный альбом отправляется в банк, где продолжается процедура одобрения ипотеки.