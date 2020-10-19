Вирусолог заявил о низкой эффективности препаратов против коронавируса

Санкт-Петербург, 19 октября. Российский вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» подверг сомнению эффективность существующих препаратов против коронавируса.

«Лекарства, которое подавляет коронавирус, нет. Волшебные снадобья, которые недавно были разрекламированы в СМИ, это производные «Фавипиравира». Они были выпущены тремя фирмами и продаются по высокой цене, но это препараты, которые недостаточно исследованы, не имеют международного признания, и вряд ли они по-настоящему эффективны», — заявил Анатолий Альтштейн в эфире на тему «Ждать ли российским школам перехода на дистанционное обучение?».

По словам эксперта, также недостаточно эффективным при лечении коронавируса является и разрекламированный американский препарат «Ремдесивир».

«Сейчас ВОЗ оспаривает эффективность «Ремдесивира», который предлагался производителями из США. ВОЗ считает, что он не работает, хотя США скупили все его запасы. В США были проведены исследования двойного слепого метода, которые якобы показали, что препарат активен. Скорее всего, эти исследования показали, что препарат активен, но не так, как хотелось бы медикам», — пояснил ученый.

В связи с этим Анатолий Альтштейн выразил удовлетворение тем, что в России этот препарат не рекламируют так широко, как на Западе. В то же время ученый посетовал на то, как активно рекламируются другие, также не до конца исследованные препараты против коронавируса.

«У нас, конечно, не будут «Ремдесивир» продавать и рекламировать, но рекламируют другие — «Арифавир», «Коронавир», которые не имеют даже тех показателей противовирусной активности, которые имеет «Ремдесивир», — сожалеет вирусолог, отмечая, что его голоса явно недостаточно, чтобы остановить поток информации, которая вводит людей в заблуждение.

«Я кричу об этом почти из всех сил, но голос у меня слабый. Если министерство здравоохранения их разрешило применять, то здесь кричи не кричи. Их разрешили применять при лечении коронавирусной инфекции, но я не уверен, что они помогают. Я не могу заявить, что они абсолютно бесполезны — это просто не доказано. С лекарствами так поступать нельзя. Должно быть доказано, что лекарство действует, тогда его можно применять. У нас сейчас делаются какие-то слабые исследования, на этом основании принимаются решения, и у нас десятками исчисляются такие препараты», — обратил внимание на проблему сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В то же время ученый успокоил, что несмотря на отсутствие действенного препарата против коронавируса, заболевшего им человека можно вылечить.