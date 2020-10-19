Вирусолог заявил о низкой эффективности препаратов против коронавируса

Санкт-Петербург, 19 октября. Российский вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» подверг сомнению эффективность существующих препаратов против коронавируса.
«Лекарства, которое подавляет коронавирус, нет. Волшебные снадобья, которые недавно были разрекламированы в СМИ, это производные «Фавипиравира». Они были выпущены тремя фирмами и продаются по высокой цене, но это препараты, которые недостаточно исследованы, не имеют международного признания, и вряд ли они по-настоящему эффективны», — заявил Анатолий Альтштейн в эфире на тему «Ждать ли российским школам перехода на дистанционное обучение?».
По словам эксперта, также недостаточно эффективным при лечении коронавируса является и разрекламированный американский препарат «Ремдесивир».
«Сейчас ВОЗ оспаривает эффективность «Ремдесивира», который предлагался производителями из США. ВОЗ считает, что он не работает, хотя США скупили все его запасы. В США были проведены исследования двойного слепого метода, которые якобы показали, что препарат активен. Скорее всего, эти исследования показали, что препарат активен, но не так, как хотелось бы медикам», — пояснил ученый.
В связи с этим Анатолий Альтштейн выразил удовлетворение тем, что в России этот препарат не рекламируют так широко, как на Западе. В то же время ученый посетовал на то, как активно рекламируются другие, также не до конца исследованные препараты против коронавируса.
«У нас, конечно, не будут «Ремдесивир» продавать и рекламировать, но рекламируют другие — «Арифавир», «Коронавир», которые не имеют даже тех показателей противовирусной активности, которые имеет «Ремдесивир», — сожалеет вирусолог, отмечая, что его голоса явно недостаточно, чтобы остановить поток информации, которая вводит людей в заблуждение.
«Я кричу об этом почти из всех сил, но голос у меня слабый. Если министерство здравоохранения их разрешило применять, то здесь кричи не кричи. Их разрешили применять при лечении коронавирусной инфекции, но я не уверен, что они помогают. Я не могу заявить, что они абсолютно бесполезны — это просто не доказано. С лекарствами так поступать нельзя. Должно быть доказано, что лекарство действует, тогда его можно применять. У нас сейчас делаются какие-то слабые исследования, на этом основании принимаются решения, и у нас десятками исчисляются такие препараты», — обратил внимание на проблему сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
В то же время ученый успокоил, что несмотря на отсутствие действенного препарата против коронавируса, заболевшего им человека можно вылечить.
«Говорить, что мы безоружны и наша медицина не может лечить заболевание коронавирусом, неправильно. Есть ряд лекарств, которые на сам коронавирус не действуют, но проводят так называемую патогенетическую терапию. То есть те патологические явления, которые возникают, которые при помощи лекарств могут быть подавлены. Речь идет о препаратах, которые снижают свертываемость крови, препараты, которые снижают чрезмерную иммунную реакцию типа дексаметазона, ну, и препараты, которые снижают температуру. Кроме этого, есть другие средства, которые могут поддержать работу сердца, поддержать общее состояние организма», — отметил Анатолий Альтштейн.