В РФПИ назвали страны, где будут производить российскую вакцину от COVID-19

Москва, 19 октября. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что отечественная вакцина «Спутник V» возможно будет производиться в Бразилии, Индии, КНР и Южной Корее. Об этом глава организации сообщил во время вебинара.

Вопрос с производством будет зависеть от политики органов-регуляторов того или иного государства. Дмитриев рассказал, что организация уже подала все необходимое для проведения клинических испытаний вакцины в Бразилии. Он обратил внимание на важность того, чтобы регулирующие органы учитывали информацию из тех государств, где уже тестируется препарат.

Стоит отметить, что российская разработка вызвала огромный интерес за границей. Кирилл Дмитриев подчеркнул, что более чем 20 государств направили в Россию заявки на покупку миллиарда доз препарата. Мощности сейчас таковы, что позволят в год производить почти полмиллиарда доз вакцины.