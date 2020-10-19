Патриарх утвердил решение об отлучении Сергия от церкви

Москва, 19 октября. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл согласовал решение церковного суда Екатеринбургской епархии — схимонах Сергий должен быть отлучен от церкви. Информация опубликована на сайте РПЦ.

В заявлении обратили внимание, что 10 сентября религиозный деятель повторно не явился на церковный суд. Вместо того, чтобы прийти и ответить по существу, он ограничился очередным видеообращением.

В РПЦ считают, что Сергий виновен в нарушении монашеских обетов, церковных канонов и еще ряда правил.

Напомним, что бывший священнослужитель стал известен после высказываний об отрицании пандемии коронавируса. Кроме того, он был оштрафован на 90 тысяч за распространение недостоверной информации. Наказан был Сергий и за унижение человеческого достоинства.