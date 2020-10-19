Муцениеце очаровала фанатов соблазнительным снимком в корсете

Москва, 19 октября. Латвийская и российская актриса театра и кино Агата Муцениеце восхитила поклонников новым сексуальным снимком, который был опубликован в Instagram.

На фотографии актриса запечатлена в розовом сексуальном корсете и туфлях на шпильке. Образ дополняли ажурные колготы с принтом в виде иероглифов, а также объемная прическа. Фотография была сделана на съемочной площадке фильма под названием «Карлик», в котором Муцениеце предстанет в роли актрисы по имени Агата.

Фанаты с восторгом восприняли публикацию, выразив уверенность, что Муцениеце заметно похорошела после развода с актером Павлом Прилучным.

«Образ просто бомба! Да и еще имя агата! Очень хорошо, что это комедия. Агате очень идут такие роли! Вперед к новым вершинам!» — пишет drozd111266.

«Агаточка, ты прелесть!» — признается anzelika298.

«Мама дорогая! Такого образа у Агаты еще не было! Тем интереснее будет смотреть! Удачи!» — отмечает alenadzhum.

«Превосходная актриса! Красивая, мудрая женщина!» — пишет anisa_nali.

«Огонь! Красотка наша», — отмечает maria_bartalevich.

«Павлик будет рыдать!» — иронично отмечает amalyaa.28.

«Грудь вот-вот выпрыгнет», — пишет muzalevskaya64.

Напомним, в начале 2020 года Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о намерении развестись. По неподтвержденным данным, причиной развода стали постоянные измены Павла Прилучного. При этом Муцениеце неоднократно жаловалась на избиения со стороны супруга. В апреле актриса записала видеоролик, на кадрах которого она со слезами на глазах рассказала, что пьяный супруг пытается выгнать ее из дома. Кроме того, актриса обвинила Прилучного в избиении. Актриса также призналась, что развод с Павлом Прилучным обдумывала целый год, но у нее все еще остались к нему чувства.