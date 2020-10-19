Коллега Петросяна рассказал, как Степаненко расцвела после развода

Москва, 19 октября. Экс-супруга комика Евгения Петросяна Елена Степаненко похорошела после развода. Она сбросила 20 кг и полностью преобразилась, рассказал в эфире шоу «Судьба человека» их бывший коллега, юморист Игорь Христенко, пишут «Дни.ру».

«У Елены Григорьевны пошли свои проекты, она похорошела внешне», — отметил Христенко.

Речь идет о новом шоу, которое Степаненко запустила этой весной. В гостях у Степаненко уже побывали Ольга Бузова, Мария Аронова, Олеся Железняк и другие звезды.

Кроме того, экс-жена Петросяна занята в съемках программы «Парад юмора» на телеканале «Россия-1». Вместе со Степаненко в ней участвует Карен Аванесян, любимый зрителями по программе «Кривое зеркало».

Сам Петросян не отстает от бывшей возлюбленной. Он счастлив в новом браке. В сентябре комик отпраздновал 75-летие и в честь юбилея опубликовал фото со своим новорожденным сыном. Малыша назвали Ваган.