Московские школы уходят в небезопасный Zoom из-за сбоев Microsoft Teams

19 октября у московских школ, ученики 6-11 классов которых на две недели переведены на удаленный режим обучения, возникли трудности проведения онлайн-уроков в системе Microsoft Teams. Впоследствии эти проблемы частично были решены, однако некоторые классы, чтобы не терять время, предпочли сразу перейти в Zoom, в котором проходило обучение весной.

Чтобы разобраться в ситуации, ФАН связался с Департаментом образования Москвы, учительницей одной из столичных школ и директором по маркетингу российской компании TruConf, которая занимается разработками в области видеоконференций.

Детям сложно, учителям проще

Александра Журавлева, преподаватель русского языка в одной из школ Москвы (номер учебного заведения и контакты есть в распоряжении редакции), в разговоре с корреспондентом ФАН подтвердила, что из-за множества технических сбоев образовательный процесс пришлось перевести в Zoom.

«У меня уроки в понедельник начались в 8.45, — сообщила она. — В 8.45 доступ к программе был невозможен — и не только к Microsoft Teams. Журнал не работал, войти было невозможно».

При этом коллега Журавлевой, которая зашла в систему за час до начала урока, не столкнулась с проблемами.

«Что [разработчики программы] там недоработали — неясно, — добавила преподаватель. — У меня один ученик на 40 минут раньше зашел, и у него не было проблем с доступом. Те, кто заходил непосредственно перед уроком, не могли этого сделать просто никак. И это продолжалось где-то часа полтора, потом все заработало, сейчас работает с перебоями. Журнал грузится очень долго, не все могут зайти. Дети мне пишут, что их выкидывает. Поголовно сейчас этой проблемы нет, но где-то локально она сохраняется, детям сложно, у них больше с этим проблем, учителям как-то попроще».

По словам Журавлевой, преподаватели заранее обсудили с администрацией школы, что в такой ситуации урок будет вестись в Zoom.

«Тут же создается ссылка [на конференцию в Zoom], кидается в чат с классом. Далеко не все учителя этим занимаются, конечно — и тогда приходится передавать всю информацию через классных руководителей. А классный руководитель в это время ведет свой урок. А учитывая, что у нас сейчас не синхронизированы перерывы, ему приходится отвлекаться от своего урока, чтобы эту ссылку передать детям или родителям», — объяснила она.

Собеседница ФАН констатировала, что никакой информации в связи с произошедшим от Департамента образования или администрации школы учителя пока не получили.

«Нам разослали в общем чате [где состоят учителя] сообщение, что в случае чего нужно использовать Zoom», — сказала Журавлева.

Началу уроков сбой не помешал

В Департаменте образования Москвы корреспонденту ФАН заявили, что сбой наблюдался только первые два урока.

«У нас уже все наладилось, после 1-2 урока все прошло», — подчеркнули в ведомстве.

В официальном комментарии Управления по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью Департамента образования и науки города Москвы говорится, что сбой в работе электронного журнала не помешал началу уроков.

«19 октября все школьники Москвы вернулись после каникул к занятиям, начальные классы и пятые пришли в школы, а вот у старшеклассников уроки по расписанию на ближайшие две недели проходят в дистанционном режиме. Первый урок прошел с техническими сбоями в работе электронного дневника и журнала МЭШ (Московской электронной школы). Ко второму уроку технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов», — сообщают в Департаменте.

По информации источника ФАН, на первом уроке все школы использовали резервные варианты подключений.

«В настоящее время уроки продолжаются. Благодарим учителей, родителей и ребят за умение быстро подстраиваться под изменения, оперативно разрешать любые сложности и работать над общей задачей-организацией эффективного образовательного процесса», — отметили в московском Департаменте образования.

Пиковая нагрузка обрушила серверы

ФАН также пообщался с директором по маркетингу компании TruConf Львом Якуповым. Данная организация занимается разработками в области видеоконференций. Весной текущего года, когда в связи с пандемией детей впервые отправили на удаленку, TruConf предложила бесплатные решения для общеобразовательных учреждений.

По мнению Якупова, сбой был связан не только с недоступностью сервисов Microsoft, но и с тем, что МЭШ испытывала трудности с доступностью своих сетевых ресурсов.

«Все это друг на друга наложилось, и, действительно, многие ученики, переведенные на удаленку, не смогли учиться. Дело в том, что любая пиковая нагрузка может легко привести к недоступности сетевых сервисов», — объяснил специалист.

Якупов полагает, что это связано с тем, что для Microsoft эта инициатива носит рекламный характер, и их мощности просто не выдержали такого количества подключившихся школьников.

«Скорее всего, использовались сервера, расположенные за пределами России, и сказалось, возможно, не самое хорошее качество связи. Это тоже могло повлиять на недоступность. То есть, сказался целый ряд факторов», — добавил собеседник ФАН.

Подход российской компании несколько отличается от подхода MS Teams. TruConf помогает школам во внедрении собственных систем видеоконференции. Это не облачная услуга, а предоставление каждому образовательному учреждению собственного сервера и своей собственной службы видеоконференцсвязи, которая ни от чего не зависит и не может испытывать таких перегрузок. С точки качества видеосвязи данное решение превосходит решение Microsoft, но для работы с ним нужно, чтобы в каждой школе нашелся технический специалист. Кроме того, еще с марта текущего года TruConf активно предоставляли школам лицензию на сервер на безвозмездной основе.

По словам Якупова, в понедельник многим школьникам пришлось выходить на онлайн-урок с мобильных устройств из-за того, что Microsoft больше не поддерживает старые версии Windows — не только XP, но и Windows 7.

«У нас этой проблемы нет — имеются специальные версии приложения, которые работают на старых операционных системах, в том числе — Windows XP, без потери качества связи и всего остального», — заявил он ФАН.

Федеральное агентство новостей продолжит следить за ситуацией с удаленным образовательным процессом, в котором по сей день возникает масса сложностей из-за используемых платформ.