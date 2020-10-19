Самые непримиримые выборы в истории США: Трамп или Байден — кто кого

Президентские выборы в США, которые выходят на финишную прямую, обещают стать самыми непримиримыми в истории этой страны. На исходе предвыборной гонки конфронтация между Дональдом Трампом и Джо Байденом достигла апогея. И республиканцам, и демократам нужна только победа. Проигравшему, возможно, в перспективе светит в лучшем случае эмиграция. Выборы в США — вопрос геополитики, которая касается всего мира, говорится в статье «А что, если все ошибаются — и Трамп победит?», опубликованной 18 октября в австралийском издании The Sydney Morning Herald.

Пошатнувшиеся шансы Байдена

Еще на прошлой неделе в американской прессе было практически полное единство мнений, и каждая федеральная газета или телевизионный канал вещали о подавляющем преимуществе демократа Джо Байдена и о его неминуемой победе.

Но уже в последние выходные стали появляться статьи, которые пусть и вкрадчиво, но задаются вопросом: а что будет с Соединенными Штатами в случае победы действующего президента Дональда Трампа?

Кое-кто уже сомневается, что преимущество Байдена такое явное, как его хотят представить. Более того, уже есть сообщения, что республиканец Трамп может победить в штатах, которые традиционно поддерживали демократов. А такая конфигурация делает победу Трампа не просто вероятной, а практически гарантированной.

Само собой разумеется, демократы не собираются отдавать победу Трампу без борьбы. Создается впечатление, что и они, и действующий президент США поставили на карту все, что у них было.

Вопрос жизни и смерти

Не стоит думать, что президентские выборы в США 2020 являются вопросом жизни и смерти исключительно для демократов. Так, в одном из своих интервью Дональд Трамп не исключил вероятность того, что ему придется покинуть страну в случае победы Байдена.

Но не стоит упрекать Трампа в излишней сентиментальности. Учитывая, какую ненависть к 45-му президенту США испытывает демократический истеблишмент, помня о возбуждении против него целого ряда уголовных дел, а также об уничтожение его бизнеса, эмиграция Трампа в случае поражения — всего лишь вопрос времени.

Опасения обоснованы

Опасения Дональда Трампа вполне обоснованы. Помимо нескольких попыток членов Демократической партии сместить Трампа с его должности, истеблишмент все четыре года активно саботировал все инициативы президента. И сегодня демократы, которые контролируют большую часть СМИ, прилагает все усилия, чтобы внушить простым американцам единственную мысль: Дональд Трамп — худший президент в истории США и крайне опасен для будущего страны.

Выборы в США как фактор геополитики

Ни для кого не секрет, что США все еще являются ключевым игроком на международной арене и «отвечают» за геополитику. В этой ситуации большое количество правых европейских политиков возлагают надежды на победу Трампа и всячески демонстрируют свое желание налаживать диалог именно с ним. С другой стороны, каждый политик знает, что приход к власти президента-демократа неизбежно повлечет за собой распространение влияния Соединенных Штатов через так называемую «мягкую силу».

Таким образом, самые непримиримые в истории президентские выборы в США — вопрос большой геополитики. Исхода осталось ждать недолго — 3 ноября мы узнаем, кто будет рулить Соединенными Штатами ближайшие четыре года — Дональд Трамп или Джо Байден.