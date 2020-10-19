Ученые рассказали, как из выдыхаемого воздуха получить энергию

Хельсинки, 19 октября. Ученые из Финляндии рассказали, как из выдыхаемого воздуха получить энергию. Об этом сообщает интернет-издание Planet Today.

Финским исследователям удалось получить энергию из углекислого газа, который вырабатывается при дыхании. Для этих целей была создана специальная машина, которая, поглощая углекислый газ, вырабатывает метан. Это вещество может быть использовано в качестве топлива.

В основе уникальной разработки лежит особая технология: через камеру, заполненную специальными гранулами проходит углекислый газ. Гранулы нагреваются до 120 градусов Цельсия, вступают в реакцию с СО2, и машина производит метан. Результат получается благодаря сложной цепочке процессов.

«В процессе участвует комплекс для электролиза воды. Данный процесс позволяет получить водород, который необходим для обеспечения работы реактора и, как следствие, получение метана», — отмечают финские ученые, представившие уникальную технологию.

Рабочий прототип уникальной машины уже существует. Это довольно крупный агрегат 1 х 2 х 5 метров, однако его производительность вполне соответствует размерам. Аппарат обрабатывает около трех кубометров воздуха в секунду.