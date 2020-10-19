Экстрасенс дала советы, как выбрать лучшее имя для ребенка

К выбору имени для своих детей надо подходить ответственно, с учетом большого количества факторов: в этом отношении как нельзя точно подходит известная поговорка «как назовешь корабль, так он и поплывет». Об этом в интервью ФАН заявила ясновидящая и экстрасенс Дарья Миронова.

«Наши предки на Руси, нарекая именем родившегося младенца, всегда смотрели, в день какого святого он появился на свет, поскольку крайне важно, чтобы он находился под его защитой, — отметила эксперт. — Было принято, что человеку надо иметь два имени: одно тайное, дающееся при крещении (его обязаны знать только сам нареченный и его крестные родители), и мирское, которым пользовались в повседневной жизни».

Энергетика имени

Собеседница ФАН подчеркнула необходимость учитывать энергетику того или иного имени — так, по ее словам, не очень хорошо, когда в женском имени есть корень мужского: например, не очень хорошо называть девочку именем Александра, поскольку у него крайне сильная маскулинная энергетика.

«Такая женщина будет всю жизнь нести под собой «вклад» противоположного пола: ее жизненные силы, позиция, энергия и судьба могут сложиться так, что она всегда будет и мужиком, и бабой в одном лице, — убеждена Миронова. — Ну, или ей придется принимать несвойственные женщинам решения, в чем тоже нет ничего хорошего».

Совсем другое дело — имена царственные: Анна, Елизавета, Мария. Последнее из них, добавила ясновидящая, вообще означает «госпожа». Говоря о мужских именах того же порядка, экстрасенс особо отметила имя «Владимир», поскольку его дословный перевод звучит как «владеющий миром». Также очень хорошо назвать мальчика Александром — это означает «победитель».

«Вообще все имена имеют под собой некий сакральный смысл, их символика, вибрация слов и энергия крайне важна, — заметила собеседница ФАН. — Разберем имя Яна: оно всегда будет наделять своего носителя очень эгоистическими чертами, поскольку ударение в нем идет на первый слог «я». Это значит, что человек сам для себя будет на первом месте. Второй же слог «на» дополнительно как бы возносит девушку над остальными».

Миронова убеждена, что таким женщинам будет крайне тяжело в личной жизни из-за желания доминировать над мужчинами. Совсем другое дело — назвать девочку Анастасией, что означает «возрождение». По словам ясновидящей, даме с таким именем будет достаточно легко переносить удары судьбы и «возрождаться из пепла подобно фениксу».

«Есть и совсем неудачные: например, Инна переводится как «дурнушка», а Юлия — как «кучерявая», — добавила экстрасенс. — Так что мой совет всем родителям: когда вы так или иначе нарекаете свое дитя, пожалуйста, обращайте внимание не только на дату рождения и астрологическое соответствие — что тоже крайне важно! — но и на сакральное значение имени».

Судьба человека

Собеседница ФАН делает особый упор на вероисповедании родителей: если вы православный человек, и ваш сын родился в день святого пророка Ильи, то и назвать его, скорее всего, тоже следует Ильей. Также, добавила Миронова, удачным именем для малыша будет «Святослав», поскольку оно имеет сразу два мощнейших подтекста: святости и славы.

«Это победоносное, очень сильное имя, — заявила ясновидящая. — Чего нельзя сказать про Ксению, поскольку она «странница» и, скорее всего, будет всю жизнь искать себя. Сразу вспоминается великая святая Ксения Петербургская, которая была немного безумной».

Экстрасенс еще раз подчеркнула исключительное влияние имени на судьбу человека: именно поэтому при его выборе к мальчикам и девочкам должен быть разный подход.

«Родители должны понимать, какими чертами, качествами и достижениями они хотят наделить своего ребенка: станет ли он целеустремленным и мудрым? Будут ли ему сопутствовать удача и победа? Окажется ли он профессионалом в своем деле? Все это зависит от того, каким именем отец и мать назовут своего ребенка. Исключительно сильным можно назвать имя Лев. Тут даже добавить нечего. Лев он и есть лев. Царь зверей. Лидер. Это мощное по энергетическим и сакральным данным имя. Но если человек еще и родился под созвездием Льва (или, не дай Бог, еще имеет отчество «Леонидович»), то это может стать для него сильным перенапряжением», — считает собеседница ФАН.

Миронова опасается, что мальчик с наслоением такого количества львов на своей судьбе, вырастая, начнет становиться настоящим деспотом. Именно поэтому ясновидящая настаивает на соблюдении баланса при выборе имени, который зависит, помимо всего прочего, от фамилии и даже от отчества.

«Это настоящая наука, к которой нужно подходить глобально и серьезно, — убеждена ясновидящая. — В этом вопросе ни в коем случае нельзя следовать неким трендам и называть дочку «Дашей» или «Аглаей» только потому, что так модно. Действительно, есть имена модные и немодные, но лично я считаю, что нужно учитывать критерии очень многих моментов, когда решаешь судьбу своего ребенка».

Странные имена детей звезд

Экстрасенс заявила, что, если бы ей дали задачу подобрать младенцу идеальное имя, она потратила бы на это «не один день». Кроме того, ей бы потребовалось обязательно поговорить с родителями малыша, чтобы понять, какой жизни и какого будущего те для него хотят.

«Нельзя просто взять и назвать ребенка «от балды», — считает собеседница ФАН. — Например, я очень сильно переживаю за детей Никиты Джигурды, которые названы очень странными, двойными или даже тройными именами (Мик-Анжель-Крист Анисин-Джигурда и Эва-Влада Анисина-Джигурда. — Прим. ФАН). Это сильное искажение энергии, которое может привести непредсказуемым последствиям».

Говоря о необычных именах звездных детей, нельзя было не коснуться темы поистине странного имени, которое американский миллиардер и исследователь Илон Маск дал своему сыну. Мальчика зовут X Æ A-12.

«Скорее всего, это имя, зашифрованное под неким паролем, — убеждена Миронова. — Цифровое вибрационное имя, в котором «Х» является кодом (подобно коду доступа, который нужно ввести при входе на какой-нибудь сайт). Так что я думаю, что под всеми этими буквами (к тому же относящимися к разным алфавитам) скрыто реальное имя ребенка».

Ясновидящая напомнила, что издревле на Руси маги, колдуны и экстрасенсы имели несколько имен.