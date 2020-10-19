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Актриса Дарья Мороз удивила фанатов снимком с дочерью и сестрой

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Актриса Дарья Мороз удивила фанатов снимком с дочерью и сестрой

Москва, 19 октября. Российская актриса Дарья Мороз удивила фанатов новым снимком с дочкой и сестрой, появившимся в ее Instagram-аккаунте.

Знаменитость показала дочку Анну, рожденную в браке с режиссером Константином Богомоловым, и младшую сестру Варвару, появившуюся на свет у Юрия Мороза в браке с актрисой Викторией Исаковой. На фотографии девочки, у которых сложились прекрасные отношения, обнимаются.

«Мои любимые утренние крошки», — написала Мороз под постом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от d_moroz (@d_moroz)

Фанаты не смогли пройти мимо нового снимка и буквально засыпали комментарии комплиментами. Многие заметили, что Анна  все больше становится похожа на свою знаменитую бабушку — актрису Марину Левтову.

«Старшая — копия знаменитой бабушки. Улыбка особенно!» — написал один из подписчиков.

Дарья Морозова ранее продемонстрировала своим поклонникам длинные и стройные ноги, поразмышляв на своей странице в Instagram об усталости на работе. Актриса откинувшись на спинку кресла, сделала снимок, подняв камеру над собой.

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