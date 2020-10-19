Иосиф Оганесян и Саша Черно высказались о коляске Рудковской за полмиллиона

Москва, 19 октября. Участники телепроекта «Дом-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян рассказали о ребенке и семейных тратах. Об этом сообщает «Телепрограмма».

Жизнь одной из самых ярких пар «телестройки» с появлением ребенка очень поменялась. Летом в семье Оганесян появился малыш, сына родители назвали Стефаном. Сейчас Саша Черно полностью отдает себя материнству. Как она сама признается, ей бывает очень нелегко. Но несмотря на все сложности, новоиспеченная мать своего отношения к проекту не поменяла.

«Я отношусь к проекту серьезно, знаю, что тут происходит изнутри. Я знала. Куда мне предстоит вернуться. В целом, материнство, действительно, меняет женщину и ее взгляды на все. Я за собой такое замечаю», — поделилась Саша.

С родительскими хлопотами пара справляется сообща. Молодой отец во всем помогает своей любимой, ему роль отца пришлась по душе.

«Мне нравится это новое, необычное чувство. Сын нас воспитывает. Подготовиться к такому до появления ребенка невозможно, так как не знаешь, что тебя будет ждать в итоге. Все познается в процессе, быть родителями не просто, но в этом вся жизнь, мы учимся и постоянно узнаем что-то новое», — отметил Иосиф Оганесян.

Поделилась пара и о том, какие изменения коснулись их семейного бюджета с появлением еще одного члена семьи. Так, супруги готовы потратить порядка 100 тысяч рублей на коляску для своего первенца. Они считают, что на детях экономить нельзя. В любом случае, все финансовые вопросы решаются сообща.

Недавно Яна Рудковская показала коляску за 500 тысяч рублей. Такое приобретение прокомментировал новоиспеченный отец «Дома-2».