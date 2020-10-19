В США заинтересовались «малоизвестным» российским оружием

Вашингтон, 19 октября. Кадры с российских учений «Кавказ-2020» продолжают анализировать в США. Американские эксперты обратили внимание на «малоизвестное оружие» российских военных. Оно вызвало восторг за океаном и получило прозвище «мощный ветеран», сообщает The Drive.

Непосредственным поводом для публикации стали кадры ракетной стрельбы берегового комплекса «Утес» при содействии фрегата «Адмирал Григорович».

По легенде маневров, корабельной системе ПВО было необходимо найти и сопровождать воздушную цель. Непосредственно поражать объект должна была ракета из «Утеса». Комплекс с задачей успешно справился — цель была уничтожена на расстоянии, превышавшем десять километров.

По мнению американцев, продемонстрированный «во всей красе» российский «Утес» можно охарактеризовать как «мощного ветерана», учитывая, что он создавался более 40 лет назад. Эксперты подчеркнули, что учения не только продемонстрировали мощь своих новейших разработок, но и показали способности давних систем ПВО.

Кстати, успехи РФ в области создания ракетного вооружения давно тревожат американцев. Специалисты из США ведут активную работу по разработке «щита» против российских и китайских ракет.